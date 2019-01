Řidič se přes noc vyřádil na fotbalovém hřišti, zůstalo tam oraniště

Oznámení o poničení hřiště zvaného Pastvisko přijali břeclavští strážníci v sobotu dopoledne.

„Hlídka na místě zjistila, že téměř celá plocha hřiště je rozježděná motorovým vozidlem,“ sdělila mluvčí Lenka Rigó.

Plácek, který je otevřený veřejnosti, slouží především k hraní fotbalu a ragby. Zároveň však čas od času přiláká také vyznavače motorismu.

„Poté, co napadl sníh, už se nám to stalo, ale to tam jezdil jenom jeden. Teď asi byli dva, je to strašné,“ posteskl si Vladimír Paulík z Olympie Stará Břeclav, která se o sportoviště patřící městu stará.

„Nevíme, kdo by to mohl být. Jezdí tam v noci, pravděpodobně jsou to pořád ti stejní. Teď zřejmě najížděli z jedné strany a vyjížděli kolem domova důchodců. Někdo říkal, že by to mohly být i trojkolky, ale nejsem znalec,“ poznamenal Paulík.

Strážníci nyní prověřují videozáznamy z nedalekých kamer. Paulík je však ohledně dopadení viníků skeptický.

„Někdo by je musel vidět. Ale lidi se bojí upozornit, protože z toho jsou oplétačky,“ míní.

Vyčíslení škody nechává Olympia Stará Břeclav na městě.

„Byla trošku výhoda, že to bylo vymrzlé, sníh tomu taky pomůže. Ale i tak vyrvali nějakou trávu, když se točili. Musí se to ručně pohrabat a potom pohnojit, ale až na jaře, až to nebude tak mokré,“ nastiňuje Paulík.

Podle něj Pastvisko motorové řádění přežije. „Je to přírodní hřiště, tak se snad vzpamatuje. Ale máme obavy, že to někoho napadne znovu,“ podotýká Paulík.

Podobný problém řešili například v jihočeském Rudolfově, kde rovněž hrací plochu poškodila kola auta. Škody se tam vyšplhaly až na 120 tisíc korun.