Nové hřiště ničí vandalové, budou ho muset střežit kamery s nočním viděním

„Vygradovalo to poslední měsíc, kdy přibývalo potíží s mladistvými. Zůstávaly tam po nich odpadky, dokonce se tam našly injekční stříkačky,“ popsal místostarosta Rostislav Dvořák.

Také ředitel školy Jaroslav Ptáček potvrdil, že mládež ve volně přístupném areálu navzdory zákazu kouří nebo i pije alkohol. Na tartanovém povrchu jezdí na kole či na kolečkových bruslích.

„Ráno to tam zaměstnanec školy musí vždy tak dvě hodiny dávat do pořádku. Nasbírá klidně dva pytle odpadků, musí také pokaždé zametat rozházené kamínky u skluzavky a o poničeném vybavení ani nemluvím,“ vypočítal Ptáček.

Problémem podle něj je, že prostor není „pouze“ klasické sportovní hřiště jako u jiných škol, ale spíše sportovně relaxační areál s mnoha zákoutími a atrakcemi, jež mládež lákají ke scházení nejen ve dne, ale i za tmy.

Sčítat škody už škola musela například při rostoucím výskytu vulgárních nápisů a obrázků, jež je třeba odstranit. „Na sportovním i nesportovním vybavení vznikla škoda, která se pohybuje kolem 45 tisíc korun. Ve spolupráci s policií ale byli pachatelé odhaleni a celá věc je v řešení,“ přiblížil Dvořák.

Vykázat omladinu ze hřiště není snadné

Areál je přes léto volně přístupný od sedmé hodiny ranní do osmé večer, nyní na podzim od sedmi do půl sedmé. Dokud večer neodchází uklízečka, mají návštěvníci přístup i na toalety ve škole. Zhruba do čtyř hodin je na hřišti tělocvik žáků, chodí tam děti z družiny i ze školky.

„Odpoledne přichází na řadu sportovní oddíly a veřejnost. Mám tu i v podvečer samozřejmě člověka, který to projde, ale uhlídat celý areál se nedá. Když jste na jedné straně, už tam někdo leze z druhé. A vykázat tyto ‚oseklé‘ mladé není snadné, provozní řád ignorují, plot snadno přelezou,“ líčí ředitel.

Dosud se hřiště nezamykalo, byť se to podle Ptáčka v minulosti zkoušelo. „I když jsme vstup zavřeli, stejně se tam ti, kteří chtěli, dostali. A pak nám rozřezali třeba sítě na hřišti,“ dodal ředitel.

Dozor v areálu bývá i v létě, kdy je škola zavřená. V roce 2021 jej střežil například Karel Čermák. „Když jsem byl na místě, tak tam k vandalismu nedocházelo. Sportovce měli pod dohledem trenéři a já jsem maximálně vykázal skejťáky, když jezdili tam, kde neměli. Co se ale děje ve chvíli, kdy dozor končí, těžko říct,“ řekl Čermák.

S instalací kamer pomůže městská policie

Na stav hřiště si začali stěžovat i rodiče, a to zvláště menších dětí. Kvůli odpadkům a sprostým nápisům často areál raději přestali navštěvovat. „Sportovní hřiště u 4. ZŠ se mění v popelnici! Branka plná odpadků, všude kolem poházené plechovky. Sítě v brankách potrhané. Jak jsme byli rádi, když se hřiště otevřelo pro veřejnost. Prosím, naučte své děti, k čemu slouží odpadkové koše,“ vyjádřil se ve žďárské facebookové skupině Martin Hladík. I ostatní diskutující mu dávali za pravdu. Mnozí zkoušeli teenagery na hřišti usměrnit, ale nepochodili.

Aby areál mohl dál sloužit lidem, město se školou i strážníky připravilo sérii opatření. „Domluvili jsme se se strojníky z bazénu, kteří končí v půl desáté večer, že bránu od areálu vždy zamknou,“ uvedl Ptáček.

Radní rovněž schválili uvolnění 70 tisíc korun na zřízení dvou kamerových bodů. „První bude instalován během příštího týdne, druhý do tří týdnů. Půjde o kamery s nočním viděním, sledovací místo bude přímo ve škole. Od monitoringu očekáváme zklidnění situace,“ konstatoval Dvořák. Kamery poběží nonstop.

S jejich vhodným umístěním radila škole městská policie. „Z hlediska prevence pomohou i výrazné cedule a upozornění, že je prostor monitorován,“ podotkl Martin Kunc, vedoucí žďárských strážníků. Ti budou lokalitu nyní také častěji kontrolovat, a to hlavně v podvečer a po uzavření hřiště. Série opatření bude pokračovat příští rok, kdy stávající oplocení nahradí nové a vyšší.

„V žádném případě jsme ale neuvažovali, že bychom na základě incidentů hřiště pro veřejnost uzavřeli,“ ujistil Dvořák.