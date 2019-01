Rok 2019: Koncert Stinga, revoluce v autobusech i důležité rozsudky

1 Konec odtahů, úprava parkování

Při blokovém čištění v Brně se už neodtahují auta, ale pouze přesunují o kousek dál a vrací zpět. Novinka, která platí od 1. ledna, ovšem neruší pokuty za špatné parkování.

Řidiči mohou poblíž centra nově nechat auta v ulici Skořepka, kde město otevřelo parkoviště. „Má kapacitu 150 míst,“ sdělila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Nováková. Letos chce město zprovoznit i parkoviště v Líšni u Zetoru.

A v dubnu přijdou změny v rezidentním parkování. Koalice chce Brno rozdělit nejlépe do dvou zón – na historické centrum a zbytek města. Rezidenty by se stali všichni Brňané. Další novinkou je zřízení koordinátora dopravních staveb.

2 Revoluce v jízdném i na Zvonařce

Jihomoravští cestující za jízdenku v autobuse konečně zaplatí kartou a po vzoru Brna si koupí také předplatní e-jízdenky. Kordis systém nejspíš zprovozní na podzim. Kraj kvůli tomu pořídil tisíc nových pokladen. „Nainstalujeme je do všech autobusů zajišťujících dopravu v kraji, včetně MHD ve všech okresních městech plus Adamově, Kyjově a Bystřici nad Pernštejnem. A rovněž do autobusů vybraných vozů brněnského dopravního podniku vyjíždějících mimo město,“ řekl mluvčí Kordisu Květoslav Havlík.

A ještě jedna změna se dotkne tisíců cestujících. Kompletní přestavby se od dubna či května dočká brněnský autobusový terminál Zvonařka. Lidem nabídne novou odbavovací halu i s kavárnou.

3 Soudy: Kvitová a střelba u školy

Brněnské soudce letos čeká rozhodnutí ve dvou sledovaných případech. První se týká napadení tenistky Petry Kvitové, které se odehrálo v roce 2016 v jejím prostějovském bytě. Tenistka utrpěla vážné poranění ruky, obžalovaným je Radim Žondra. Kvitová bude pravděpodobně u soudu vypovídat v únoru. Kvůli traumatizujícímu zážitku navíc požádala soudce, aby u toho obžalovaný chyběl.

VIDEO: Muže soudí za pořezání tenistky Kvitové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před soud zamíří i dva hlavní aktéři střelby u základní školy v brněnských Žabovřeskách z března 2018. Trenér plavání postřelil agresivního otce, který před školou vytáhl zbraň. „Podali jsme návrh na podání obžaloby s tím, že útočník je zároveň obětí a oběť útočníkem,“ podotkl policejní mluvčí Bohumil Malášek. První stání u soudu se pravděpodobně uskuteční už v březnu.

4 Otevřou funkcionalistické perly

V Brně letos zpřístupní dvě prvorepublikové stavby. První je palác Jalta na Dominikánském náměstí, jehož historie sahá do roku 1929. „Už máme obsazené kanceláře, nicméně kompletní otevření chystáme na únor,“ uvedl podnikatel Richard Saliba. V paláci se počítá s pestrou nabídkou služeb včetně kavárny.

Blízko je i otevření hotelu Avion v České ulici. Návštěvníci se mohou těšit nejen na ubytování, ale i restauraci. Zůstane tak zachována původní myšlenka Bohuslava Fuchse, který Avion projektoval.

VIDEO: Nahlédněte do opraveného hotelu Avion Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

5 Zvelebí centrum Brna

Kompletní proměnou projde Moravské náměstí v Brně. Už nebude jen spojnicí několika ulic, radnice Brna-střed jej plánuje více otevřít lidem, aby tam mohli posedět u stolku v kavárně, poslechnout si koncert nebo se podívat na divadelní představení. A v zimě si uprostřed parku, kde proudí davy kolemjdoucích, třeba zabruslit.

To vše má umožnit hlavně zvětšení středu parku, kde nyní stojí kašna. „Se změnami bychom rádi začali už tento rok. Aktuálně řešíme projektovou dokumentaci,“ nastínil plány radnice místostarosta Martin Landa (ANO).

Velké úpravy dozná i území kolem řeky Svratky, jejíž nábřeží město také zpřístupní lidem. Na Poříčí například vznikne kolonáda s kavárnou. Tento rok chce Kancelář architekta města Brna s projektem výrazně pohnout, první etapu kompletně dokončí v roce 2022.

6 Zahraje Sting i The Offspring

Nevšední událost přivítá Slavkov u Brna. Ve zdejším zámeckém parku zahraje 12. července britský hudebník Sting. Slibuje dynamickou show se zaměřením na nejoblíbenější písně. Zazní skladby z jeho sólové kariéry i písně skupiny The Police. Fanoušci tak uslyší hity Englishman In New York, Fields Of Gold, Every Breath You Take, Roxanne či Message In A Bottle.

Legendární hudební pecky zazní v létě i na výstavišti v Brně – 21. srpna tam zahraje legendární americká punkrocková skupina The Offspring.

7 Nová pravidla pro studenty

V září, tedy od akademického roku 2019/2020, spustí Masarykova univerzita v Brně nový systém studia. Místo oborů se studenti zapíšou do takzvaných programů – sníží se také jejich počet z dnešních 600 na 400. Některé méně žádané obory zmizí z hlavní nabídky a stanou se z nich předměty v rámci studijních plánů. Zájemci tak dostanou pohodlnější možnost studovat na dvou fakultách současně. Univerzita se inspirovala v anglosaském světě, kde razí mnohem větší svobodu ve výběru formy studia.

8 Moderní zázemí pro rodičky

Ministerstvo zdravotnictví konečně našlo peníze na stavbu nové moderní porodnice v areálu Fakultní nemocnice Brno. Pokud se podaří rychle dodělat projekt a vybrat stavební firmu, začnou práce v Bohunicích na konci roku. „Už jsme jednali s nemocnicí o termínu zahájení stavby,“ poznamenala mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. A ve zdravotnictví jsou v plánu také další investice. Nový pavilon rehabilitační péče dostane Psychiatrická nemocnice v brněnských Černovicích. Moderního zázemí se dočkají i některé krajské nemocnice. Jihomoravské hejtmanství posvětilo například stavbu nového ambulantního traktu u tišnovské nemocnice i neurologii ve Vyškově.

9 Slaví univerzita i DPMB

Uplynulý rok se nesl v duchu významných výročí, ale i letos bude co slavit. Sto let od založení si připomene Masarykova univerzita. Už nyní plánuje velké oslavy, které se ponesou celým rokem. Start bude 28. ledna, tedy přesně v den založení školy. Stoleté výročí slaví rovněž Mendelova univerzita.

Velké výročí si připomene i Dopravní podnik města Brna. Od zahájení provozu MHD totiž letos uplyne 150 let. Zároveň jsou v plánu různorodé akce k příležitosti 30. výročí sametové revoluce.

10 Letadlem do Berlína

Od 2. dubna začne dopravní společnost Ryanair létat pravidelně dvakrát týdně do Berlína. Očekávají se zároveň zprávy o linkách do dalších evropských velkoměst, o kterých aktuálně vyjednává vedení kraje a Brna.