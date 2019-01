Konec hledání drobných mincí, v brněnské MHD půjde zaplatit kartou

Elektronické předplatní jízdenky využívají desetitisíce lidí v brněnské MHD už dva roky. Brňané mají navíc možnost získat z městského rozpočtu dotaci 1 425 korun na nákup roční elektronické šalinkarty za 4 750 korun. Toho využilo už přes 31 tisíc lidí s trvalým bydlištěm v Brně, podobný počet je i těch, kteří bez nároku na tuto slevu vyměnili papírový doklad za elektronický.

Letos je v plánu rozšíření elektronického jízdného i na jednotlivé cesty, a rovnou do celého Jihomoravského kraje. Díky tomu lidem odpadne starost hledat drobné při nástupu do autobusu.

Revoluci v cestování připravuje krajská společnost Kordis a paralelně s ní se na tuto vlnu rozšíření připravuje brněnský dopravní podnik (DPMB). Elektronicky bude možné nově koupit všechny jízdenky, které má aktuálně v nabídce. A to bez jakýchkoli registrací, pouze s platební kartou v ruce, jak to plánuje Kordis.

„Jsme ve finále zpracování zadávací a technické dokumentace. Zveřejněna bude na začátku února, kdy začneme soutěžit dodavatele nových validátorů do našich vozů,“ přiblížil vedoucí tarifního odboru DPMB Vít Prýgl s tím, že se jedná o zhruba 2 850 zařízení.

„Když vše půjde bez problémů, vysoutěženo budeme mít do čtyř měsíců. Ve všech vozech by tak mohly být nové validátory v listopadu tohoto roku. Termínově se chceme potkat se zaváděním elektronického odbavení v regionálních autobusech, které řeší Kordis,“ doplnil Prýgl.

Dopravní podnik počítá s tím, že ho tento nákup vyjde na zhruba 40 až 50 milionů korun, na necelou polovinu této částky má přislíbenou dotaci.

Nejlepší jízdenku vybere systém sám

Na nových validátorech s dotykovými obrazovkami si bude moci cestující přiložením platební karty koupit jakýkoliv jednorázový lístek včetně zlevněného. Hlavní předností však bude systém „check-in“ založený pouze na přiložení platební karty bez dalšího hledání konkrétní jízdenky.

„Kdo bude chtít touto formou platit, pro toho bude povinné vždy při nástupu do vozu přiložit kartu k validátoru umístěného u každých dveří, a to i v případě přestupu mezi spoji po pár minutách. Je to ze dvou důvodů: aby to bylo jasně dané a aby byla jistota při kontrole, že revizor uvidí zaplacenou jízdenku,“ sdělil Prýgl.

Mohl by podle něj teoreticky nastat problém s přenosem dat do kontrolní čtečky revizora z předchozího vozu, ve kterém člověk jel. V tom, do něhož nastupuje a kde potká cestující revizora, ovšem při opětovném přiložení karty takový problém podle Prýgla nehrozí.

„Odhlášení“ při výstupu povinné nebude. Jen pokud pojede člověk krátkou trasu do patnácti minut, která stojí 20 korun. Podle vedoucího tarifního odboru se však lidé nemusí obávat, že by jim jen narůstaly další a další minuty, aniž by jeli MHD. Přiložením platební karty bez následného odhlášení do čtvrt hodiny si vždy cestující koupí hodinovou jízdenku za 25 korun.

Portál s placením chce město dál vylepšovat

Konečná částka, kterou člověk zaplatí, se však počítá až zpětně na konci dne podle počtu tras a přiložení v linkách MHD.

„Systém vždy vyhodnotí tu nejvýhodnější cenu,“ doplnil Prýgl. Pokud tak někdo pojede třeba čtyřikrát denně pokaždé v intervalu mezi cestami přesahujícími hodinu, nezaplatí čtyřikrát jízdné 25 korun, ale dostane neúčtovanou celodenní jízdenku za 90 korun.

Dopravnímu podniku se cesta elektronizace vyplácí. Tržby mu totiž stále rostou.

„Očekáváme, že i přes zářijové výrazné snížení jízdného pro děti a seniory budou celkové tržby za loňský rok ve srovnání s předchozím mírně vyšší,“ řekla mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.

Zároveň klesá i počet přistižených černých pasažérů. Zatímco v roce 2016 před zavedením prvních elektronických dokladů jich přistihli revizoři 68 tisíc, loni to bylo o devět tisíc méně.

Rozšiřovat chce vedení Brna i portál BrnoID, na kterém si lidé mohou koupit elektronické předplatní jízdenky. Brňanům slouží i pro další služby jako placení odpadů nebo k nákupu vstupů na městská sportoviště. Například rezidentní parkování tam ale nezaplatí.

„Není to ideální. Je to jedna z cest, kterou bychom proto chtěli prověřit, aby i tyto platby byly s dalšími na jednom místě. Rozhodně chceme dál zvyšovat nabídku služeb,“ doplnil zastupitel Ondřej Kotas (Piráti). Nově se má do portálu v nejbližší době zapojit Knihovna Jiřího Mahena.