Anděl s křídly i socha Svobody. Studenti ukázali, jak si představují nevěsty

Jejich kolekci „Svatba v roce 2050“ předvedly modelky na přehlídkovém mole módních veletrhů Styl a Kabo, které v neděli skončily na brněnském výstavišti. Někteří se pustili do odvážnějších kousků, často ale zůstali věrní klasické bílé barvě jakožto symbolu čistoty.

Podle Hany Haklové, která se svojí matkou provozuje v Brně svatební studio Angel Style, je v posledních letech velkým trendem při navrhování svatebních šatů boho styl. Nevěsty chtějí extravagantnější šaty, nechtějí být příliš zahalené a mají rády rozparky.

Používají se také různé 3D efekty, ne však velké kamínky či korálky. Barvy zůstávají tradiční bílá či krémová, ale je to tlumená bílá, nikoli křiklavá jako před deseti až patnácti lety. Šaty nejsou lesklé, je vidět příklon k přírodnímu stylu.

Ve studiu Angel Style šijí na zakázku na míru. I přesto, že nevěsty nechtějí být příliš zahalené, délka svatebních šatů se nemění a obvykle splývají až na zem. „Také chceme, aby nevěsty měly alespoň menší vlečku. Ideální je dlouhá na obřad a na focení. Dá se zvlášť připnout a na večer je možné ji odepnout,“ přibližuje Haklová.

A když chce nějaká nevěsta výjimečně jinou než bílou či krémovou barvu, snaží se jí návrhářky dát na horní část alespoň bílou krajku. „Aby z toho bylo zřejmé, že je nevěsta,“ podotýká.

Z poptávky je podle ní vidět, že počet svateb se zatím zvyšuje a na letošní sezonu už moc prostoru pro další zakázky nezbývá. Obzvláště na léto, kdy je počet svateb nejvyšší.

„Nevěsty jsou z šatů obvykle nadšené a rády si je nechávají. Jedna si je dokonce zavěsila nad postel. Ale může se stát, že je chtějí prodat. Nová majitelka pak může přijít k nám do salonu a je možné takové šaty upravit zase pro ni,“ popisuje Haklová. A zmínila příběh, kdy upravovala šaty, s nimiž přišla nevěsta, že se v nich vdávala její babička i maminka. „Dali jsme jim nový vzhled díky šperkům a na zkoušky chodily všechny tři a hrozně si to užívaly.“

Boho styl vládne i kyticím

Roste také poptávka po svatebních kyticích a květinových výzdobách. „Přijde mi, že počet svateb se zvyšuje za těch dvacet let, které to dělám. A je postupně čím dál více mladých nevěst, často dvacetiletých,“ říká Lucie Zukalová z brněnského květinářství Carmen Flora.

Rostoucí trend potvrzují za posledních deset let i statistiky s výjimkou covidových let, počet svateb za rok obvykle přesahuje 50 tisíc. Na svatbách se prý nedá poznat, že by lidé šetřili. „Chtějí vypadat pořád krásně,“ poznamenává Zukalová.

Nevěsty podle ní obvykle přijdou s dílčí představou, vyberou si barvu a pak společně s květinářkou vybírají styl a druhy květin. „Nejvíce trendy je nyní boho styl. Hodně svateb se koná venku a tam se hodí nejvíc,“ odhaluje.

Do kytice se stále nejčastěji dávají růže, oblíbené jsou také hortenzie. „Používáme hodně lučních travin v různých odstínech, používá se hodně zeleně, eukalypt, pistácie. Nejoblíbenější barvy jsou v současnosti bílá, růžová, krémová, meruňková či světle růžová. Před pěti až deseti lety to byly naopak výrazné barvy, modrá či červená,“ srovnává Zukalová.

Zažila však i svatbu v černém. „Byla nejbláznivější, jakou jsem připravovala. Nevěsta byla emo dívka, měla černý asparágus a v tom červené růže,“ vzpomíná.