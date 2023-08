Inspirací v módě může být klidně příroda, říká brněnský návrhář Jevula

Po tři dny se od zítřka brněnské výstaviště stane centrem módy. Veletrhy Styl a Kabo předvedou nejnovější trendy v obuvnictví, oděvy z tradičních i nových materiálů pro všechny generace i módní doplňky všech barev a stylů. Představí se více než 160 firem ze 14 zemí, například z Německa, Turecka či Pákistánu. K vidění budou rovněž práce studentů textilních škol. Nechybí ani doprovodný program nabízející také přednášky – třeba o etiketě pánského obouvání nebo udržitelné textilní výrobě.

Akce je určená pro odborníky a podnikatele v oboru, kteří se mohou těšit na řadu módních přehlídek i se známými tvářemi. Otevírací doba je o víkendu vždy od 9 do 18 hodin, v pondělí pak do 16 hodin. Vstupné stojí 500 korun a lze je koupit pouze online, na místě už to není možné.