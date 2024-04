Na bílou zapomeňte. Trend svatebních šatů ovládly pastelové tóny a mašle

Zatímco návrháři na nás chrlí jeden trend za druhým, svatební móda se mění jen pozvolna. I přesto se na letošních svatebních týdnech módy v New Yorku a Madridu objevilo hned několik novinek. Pokud plánujete svatbu, zbystřete: in budou nápadité střihy i barvy. Některé tradiční prvky naopak ustoupí do pozadí.