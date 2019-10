Radnice se brání korupci, o zakázky se mohou ucházet jen bezúhonné firmy

Vyšetřování rozsáhlé korupce na radnici Brna-střed se pomalu chýlí do závěrečné fáze.

Mezi obviněnými jsou i majitelé a jednatelé stavebních firem, kteří podle detektivů pod taktovkou bývalého místostarosty Jiřího Švachuly (dříve ANO) záměrně prodražovali veřejné zakázky a přišli si tak na miliony korun. Jenže stejní dodavatelé se i přes trestní stíhání hlásí do tendrů dál.



Radnice proto přijala nové opatření, které všem uchazečům nařizuje předložit čestné prohlášení, že v posledních pěti letech nebyli pravomocně odsouzeni a že proti nim nebylo vedeno trestní stíhání za podvody.

Jenže podle oslovených advokátů a lidí ze stavebního byznysu jde o sporný krok, který může skončit soudními tahanicemi a vysokými odškodněními.

Nicméně radnice si stojí za svým. „Máme svoje právnické oddělení, se kterým jsme samozřejmě novelu směrnice projednali,“ reagoval starosta městské části Vojtěch Mencl (ODS), který nové, přísnější opatření sám navrhl.

A udělal tak právě na základě upozornění z investičního odboru, že do konkurzů se stále hlásí firmy figurující ve zmiňované kauze. „Nyní tedy musí dodavatelé u zakázek nad 200 tisíc korun bez daně doložit čestné prohlášení o bezúhonnosti. A týká se to nejen firem, ale i majitelů a jednatelů, kteří jsou pouze fyzickými osobami,“ nastínil tajemník Brna-střed Petr Štika nová pravidla, která již posvětili radní.

Například nedávno se do výběrového řízení na stavební práce v jednom z domů v Křídlovické ulici přihlásila firma MTc-stav, jejíž jednatel Ivan Trunečka mladší figuruje mezi obviněnými. „Červenou“ dostal také další ze stíhaných – šéf firmy Kros-stav Lubomír Smolka.

Redakce MF DNES oba zkoušela kontaktovat, ani jeden ale nebyl k zastižení. Na radnici je zablokovaná i společnost Geotest Real, jejíž jednatel Petr Kalášek nadále zůstává ve vazbě. A jeho advokát Pavel Hála snahy radnice považuje za scestné.

„Konšelé jsou deformovaní stávajícím trestním řízením a předvádí se, jak jsou ostražití. Je to šaškárna. Zvlášť když si na Brně-střed myslí, že si nastaví pravidlo jen pro stíhané za posledních pět let. A ti, co měli potíže se zákony dříve, nic ovlivňovat nemohou?“ pousmál se ironicky Kaláškův právník.

Tvrdí, že v aktuálním spisu k „případu Švachula“ jsou už nyní na sto stranách popsána opatření, která měla radnice nastavená v minulosti. „Mají tam i grafy a kdovíco ještě. A přesto se podle obvinění podvádělo,“ poznamenal Hála.

Podle advokáta Roberta Grunda by tak dotčené firmy mohly považovat nová pravidla za diskriminační a právně se bránit. „Co se událo na Brně-střed, je specifické, v aféře figuruje spletenec firem. Je pochopitelné, že radnice se chce co nejvíc chránit. Na druhou stranu se ale může dostat do velkých potíží, protože podnikatelé z takového postupu nadšení nebudou. Otázkou tedy je, jak k tomu případně přistoupí soud. Jde skutečně o novou věc, která by si zasloužila hlubší analýzu a diskusi,“ míní advokát.

Zakázky z magistrátu berou dál

Ani předsedu krajské hospodářské komory Michala Štefla nepřekvapí, pokud záležitost skončí u soudu.

„Připadá mi nesmyslné chtít taková prohlášení po všech majitelích firmy. Když máte akciovou společnost, kde figuruje sto tisíc spolumajitelů, tak jak chcete po všech doložit úplnou bezúhonnost? A taky by mě zajímalo, jestli podobné požadavky opravdu nejsou v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ podotkl Štefl.

Zároveň podobná opatření nedoporučuje ani z důvodu, že firem je už nyní málo a veřejní zadavatelé mají často problémy, aby se do tendrů vůbec někdo přihlásil. „A podobnými opatřeními si výběr ještě zužují,“ míní Štefl. Ostatně nesnáze s nedostatkem uchazečů připouští i zástupci radnice Brna-střed.

Městská část se však snaží předejít i situacím, kdy by firma obviněného majitele v důsledku soudních tahanic zanikla. Na práce totiž dává zhotovitel několikaletou záruku. V případě krachu je pak komplikované žádat nápravu.

Každopádně firmy z kauzy Švachula dál získávají zakázky na brněnském magistrátu, kde podobná opatření jako Brno-střed nepřijali. Podle mluvčího Filipa Poňuchálka bude město případné komplikace řešit právní cestou.