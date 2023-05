V Brně se otevřelo opravené spánkové centrum, rekonstrukce stála 17 milionů

Pacient po příchodu do spánkového centra nejdříve podstoupí v ambulanci Ventilačního centra vyšetření internistou a kardiologem. „Následně se pacient objedná k jednodenní hospitalizaci a na domluvený termín přijde do centra v jednu hodinu odpoledne. Zdravotní sestry nachystají pacientovi masku a zjistí, zda mu správně sedí. Poté má člověk čas na aklimatizaci v pokoji,“ přiblížila vrchní sestra Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Jana Toufarová.

V sedm hodin se vystřídá směna a spánkový technik uloží své dva pacienty, které má na starosti, a připojí je na přístroje. Okolo desáté hodiny večer začne s monitorováním spánku pacienta po dobu dvanácti hodin. Po vyhodnocení samotné analýzy spánku je znovu pozván do ambulance, kde mu je nasazena optimální léčba.

Vyšetření je prováděno polysomnograficky, což znamená, že se odborníci nezaměřují jen na poruchy dýchání, ale sledují i jednotlivé fáze spánku, pohyby těla či vydávané zvuky. Navíc pacienty během spánku monitorují i kamery. Odborníci tak vidí, jak na následnou léčbu reagují.

Jelikož do spánkového centra přicházejí lidé s různými typy poruch spánku, je nutná spolupráce s odborníky z jiných oddělení, jako je ORL nebo Klinika plicních nemocí a tuberkulózy. V léčbě nespavosti je také nastavena spolupráce s neurologickou klinikou.

„Pacient, který má například sto zástav dechu za hodinu trvajících déle než deset sekund, je přes den více ospalý a také nepozorný. To může mít důsledky v jeho zaměstnání nebo i při řízení,“ upozornil přednosta interní kliniky Ondřej Ludka.

Spánkové centrum chtějí do budoucna rozšířit

V nových prostorách je lidem k dispozici šest jednolůžkových pokojů s vlastní koupelnou a hlukovou izolací, maximálně tak centrum obslouží šest pacientů za noc.

Podle ředitele nemocnice Iva Rovného zájem o spánkovou medicínu v posledních letech roste. Do budoucna proto chystají v budově, která je dnes částečně prázdná, vybudovat komplexní centrum spánkové medicíny.

„Pokud se člověk špatně vyspí, nejenže špatně vypadá, ale také se mu zhoršuje zdravotní stav. Přijít na to, proč člověk špatně spí, je ale složitý proces,“ dodal Rovný. Kdy by mohlo vzniknout komplexní a větší centrum než to dnešní, zatím není jasné. Nemocnice nejdříve potřebuje sehnat peníze.