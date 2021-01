Když spíte jen čtyři hodiny, může vás zastavit až nemoc, říká lékař

Tým sokolovského Iktového centra pod vedením Aleše Nováka ročně ošetří na čtyři stovky pacientů s cévní mozkovou příhodou z celého kraje. Každým rokem tohle číslo roste, a to i kvůli něčemu zdánlivě tak banálnímu, jako je hlasité noční chrápání. První pacient by se měl ve spánkové laboratoři napojit na přístroje do půl roku. „Už teď se nám ale hlásí desítky zájemců,“ říká neurolog.