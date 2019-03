Příbuzní lupičů století přijdou o majetek, který na ně bratři přepsali

Za ukradené peníze si podle soudců bratři pořídili majetek na Brněnsku, který posléze přepsali na své příbuzné.

Už jen stačí, aby čerstvé rozhodnutí potvrdil Vrchní soud v Olomouci, a o dům přijde matka zločinců, která nyní bydlí v domově důchodců a splácí půjčku za opravy. Ve hře jsou i pozemky, které nyní vlastní sestra lupičů.

Roman Dolíhal u soudu argumentoval tím, že si vydělal dost peněz, když pracoval u policie. Zároveň s bratrem měli firmu, která zajišťovala ostrahu objektů.

Zisk z podnikání smíchali s ukradenými penězi, řekl soudce

Krajský soudce Miloš Žďárský však prohlásil, že soud má ze zákona povinnost rozhodnout o zabrání, byť na pořízení konkrétní věci posloužila jen část peněz z trestné činnosti.

„Majetek si mezi sebou rozdělili všichni pachatelé. Část prostě není prokazatelně dohledatelná. Bratrům Dolíhalovým neupíráme zisk z podnikání, jenže ho smíchali s penězi, které si pořídili protizákonně,“ vysvětlil Žďárský.

Roman Dolíhal, který podle spisu zavraždil jednoho z kompliců, dostal za loupež trest na dvacet let. Jeho bratra Antonína, který v případu figuroval také jako korunní svědek, soudy potrestaly deseti lety vězení.

Bratři si podle spisu nakoupili několik domů a pozemků. Jednu z nemovitostí na Brněnsku pak dostala darem jejich matka, která se ocitla ve svízelné situaci.

„Když jsem dům přebírala, byla to holostavba. Investovala jsem do ní téměř milion korun a teď v ní nemohu bydlet, protože ji úřady zabavily,“ řekla u soudu žena. „Nevěděla jsem, co synové dělají. Dům mně daroval Roman. Myslela jsem si, že jde o peníze z podnikání,“ doplnila.

Soud s pachateli „loupeže století“