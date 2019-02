Rodině lupičů století hrozí ztráta majetku, matka přišla o darovaný dům

Hlavními aktéry loupeže jsou bratři Dolíhalové, kteří dříve pracovali u policie. Ozbrojení přepadli dodávku bezpečnostní agentury a její posádce vyhrožovali použitím ručního protitankového granátu.

Z vozu si odnesli celkem 77 milionů 140 tisíc korun. Po Slavkově u Brna skupina pachatelů plánovala další loupeže, a to například ve Veselí nad Moravou.

Nejvyšší trest - dvacet let - dostal Roman Dolíhal, který podle spisu navíc zavraždil jednoho z kompliců. Jeho bratra Antonína, který v případu figuroval také jako korunní svědek, soudy potrestaly deseti lety vězení.

V úterý začal brněnský krajský soud jednat o zabavení majetku. Bratři si podle spisu nakoupili několik domů a pozemků. Jednu z nemovitostí na Brněnsku pak dostala darem jejich matka, která se ocitla ve svízelné situaci.

„Když jsem dům přebírala, byla to holostavba. Investovala jsem do ní téměř milion korun a teď v ní nemohu bydlet, protože ji úřady zabavily,“ řekla u soudu žena, která nyní bydlí v domově pro seniory a splácí půjčku. „Nevěděla jsem, co synové dělají. Dům mně daroval Roman. Myslela jsem si, že jde o peníze z podnikání,“ uvedla ještě žena.

Další pozemky pak bratři například přepsali na svou sestru, která s majetkem také nemůže manipulovat. Soud také řeší, jak naloží s firmou, kterou si lupiči založili.

Další jednání soudce Miloš Žďárský odložil na březen. K majetku se chtějí vyjádřit i bratři, které soud původně nepředvolal.

Společně s nimi byl potrestaný také další expolicista Jaroslav Havlík, který jim s přepadením dodávky pomáhal. Dostal 11 let. V případu figuruje ještě jeden expolicista Jiří Bartoň, který byl stíhaný na svobodě. Ten pomáhal bratrům s odklizením těla. Také jejich majetkem se bude soud zabývat.