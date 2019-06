Za přípravu dvou vražd dostal Egypťan u soudu v Brně šest let

„Skutkový děj byl prokázán, jak je uvedeno v obžalobě, soud se s obžalobou ztotožnil,“ uvedla předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová po vyslovení rozsudku šesti letu za mřížemi. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Žalobkyně pro obžalovaného chtěla trest pod hranicí 15 let a vyhoštění na deset let. Hrozilo mu až dvacet let pobytu za mřížemi. Dvaatřicetiletý Egypťan Mustafa Fathí Ibrahím Aldavíní však vinu od začátku popírá.

Ženu chtěl podle spisu zablokovat v autě u Hustopečí, kam se přestěhovala z Brna. Pak by k ní nastoupil a donutil ji, aby se přiznala k nevěře. To vše plánoval natočit na video a pak ji zavraždit. Až poté se chtěl vydat za jejím údajným přítelem. Na policii ho udal známý, od kterého si chtěl koupit zbraně a také výbušný pás.

Už při předchozí stáním u soudu vypovídala také žena, která měla být obětí. O tom, co její bývalý přítel připravuje, se dozvěděla v práci, když za ní přijeli policisté.

„Už kolem Vánoc 2017 jsem si uvědomila, že vztah s obžalovaným není podle mých představ. Rozešla jsem se s ním a v únoru 2018 se ode mě odstěhoval,“ popsala žena.

S Aldavíním se rozešla v dobrém. Chtěla, aby zůstali přáteli. „Pár dnů byl klid, pak mě začal kontaktovat přes mobil, sociální sítě, několikrát za mnou jel do zaměstnání, k rodičům, sledoval moje auto a kde se pohybuji,“ nastínila žena, jaké potíže jí bývalý partner dělal.

Pak jí dokonce kopal do dveří od bytu, předstíral, že páchá sebevraždu a posílal výhružné zprávy. „Přestěhovala jsem kvůli němu do Hustopečí, protože v Brně jsem se už necítila bezpečně. Přesto mě dál sledoval v autě,“ uvedla ještě žena.

Její známý, kterého Aldavíní považoval za nového partnera, u soudu popisoval, jak za ním cizinec přišel až do práce. „Nenechal jsem ho ani promluvit a vyhnal ho. Věděl jsem, co mé známé dělá. Nechápu, proč šel za mnou. Nikdy jsem s ní nic neměl, jsme jen kamarádi,“ konstatoval muž, kterého cizinec také údajně plánoval zavraždit.

Obžalovaný je hrdina jako James Bond, tvrdil jeho obhájce

„Nesouhlasím s tím, co uvedla státní zástupkyně o vině, tvrdím, že můj klient je nevinný a žádný trestný čin nespáchal,“ řekl obhájce. Žádal zproštění obžaloby. Podle něj chybí úmysl, řekl, že to celé bylo divadlo.

Násilí a obžalovaný podle něj nejde k sobě. Obhájce řekl, že obžalovaný chce být pozitivním hrdinou, například jako James Bond. Podle obhajoby muž spolupracoval s policií, ta ho podle obhájce využívala ke zjišťování informací z arabské komunity. Žalobkyně ale uvedla, že muž u policie nebyl veden jako spolupracující, poskytoval pouze dílčí informace.

V návrhu na potrestání vzala státní zástupkyně v potaz to, že muž nebyl trestaný a že nebyla způsobena žádná škoda. Proto navrhla trest pod hranicí zákonné sazby, která je 15 až 20 let.

Soud nakonec poslal Egypťana na šest let za mříže, tento trest považuje za přiměřený. Nepřistoupil ale k navrhovanému vyhoštění, což soudkyně zdůvodnila tím, že obžalovaný má v Česku rodinné vazby.

Muž se totiž do Česka přestěhoval z Egypta na konci roku 2010, v Egyptě si před tím vzal za ženu asi o 24 let starší Češku. O rok později se rozvedli, pak se oženil znovu. V Česku se před třemi lety účastnil televizní soutěže Česko Slovensko má talent.