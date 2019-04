K Islámskému státu by nešel, řekla psycholožka o obžalovaném Egypťanovi

Vraždu podle obžaloby plánoval Mustafa Fathí Ibrahím Aldavíní v březnu minulého roku krátce poté, co se s ním rozešla přítelkyně. Usmrtit údajně zamýšlel i jejího nového domnělého přítele. Požádal proto svého známého o opatření zbraně, případně výbušného pásu.

Ženu chtěl podle spisu zablokovat v autě u Hustopečí, kam se přestěhovala z Brna. Pak by k ní nastoupil a donutil ji, aby se přiznala k nevěře. To vše plánoval natočit na video a pak ji zavraždit. Až poté se chtěl vydat za jejím údajným přítelem. Na policii ho udal známý, od kterého si chtěl koupit zbraně.

U soudu vypovídala žena, kterou Egypťan podle obžaloby plánoval zavraždit. O tom, co její bývalý přítel připravuje, se dozvěděla v práci, když za ní přijeli policisté.

„Už kolem Vánoc 2017 jsem si uvědomila, že vztah s obžalovaným není podle mých představ. Rozešla jsem se s ním a v únoru 2018 se ode mě odstěhoval,“ popsala žena.

S Aldavíním se rozešla v dobrém. Chtěla, aby zůstali přáteli. „Pár dnů byl klid, pak mě začal kontaktovat přes mobil, sociální sítě, několikrát za mnou jel do zaměstnání, k rodičům, sledoval moje auto a kde se pohybuji,“ nastínila žena, jaké potíže jí bývalý partner dělal.

Pak jí dokonce kopal do dveří od bytu, předstíral, že páchá sebevraždu a posílal výhružné zprávy. „Přestěhovala jsem kvůli němu do Hustopečí, protože v Brně jsem se už necítila bezpečně. Přesto mě dál sledoval v autě,“ uvedla ještě žena.

Její známý, kterého Aldavíní považoval za nového partnera, u soudu popisoval, jak za ním cizinec přišel až do práce.

„Nenechal jsem ho ani promluvit a vyhnal ho. Věděl jsem, co mé známé dělá. Nechápu, proč šel za mnou. Nikdy jsem s ní nic neměl, jsme jen kamarádi,“ konstatoval muž, kterého cizinec podle obžaloby také plánoval zavraždit.

Sklony k naivitě a moralizování

Aldavíní od začátku vinu popírá. Podle něho jde o nedorozumění, nikoho prý zavraždit nechtěl. Se známým, od kterého si podle žaloby plánoval koupit zbraně, si jen v čajovně vyprávěl o válce v Sýrii a takzvaném Islámském státu. Mluvili také o atentátech, které se staly v Evropě.

Podle soudní znalkyně a psycholožky Beaty Nour Mohammadi má Aldavíní velký sklon k naivitě a moralizování.

„Do přítelkyně byl velmi zamilovaný. Neustále zkoušel přesvědčit svět, že příčinou rozchodu není jeho chování. K Islámskému státu by nikdy nešel, mentálně na to nemá. Ani vraždit by nedokázal,“ myslí si psycholožka.

Obžalovaného se před soudem zastala i známá, která s ním krátce udržovala milenecký vztah. „Chtěl jenom vědět, jak na tom se svou přítelkyní je. I přes rozchod mu posílala vyzývavá videa. Určitě jí nechtěl ublížit,“ uvedla předvolaná žena.

Aldavíní se do Česka z Egypta přestěhoval v roce 2010. Vzal si o 24 let starší Češku. Před třemi lety se účastnil televizní soutěže ČeskoSlovensko má talent, kde vystupoval jako fakír.