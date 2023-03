Kolem školáků na Hodonínsku praskají zdi, obec chce výuku přestěhovat do buněk

Škola se s pohybem půdy ve své blízkosti potýká dlouhodobě. „Kolem roku 1999 probíhaly větší opravy, kdy došlo k dobetonování obvodových stěn. Nicméně to nepomohlo a škola se hýbala dál,“ popisuje prušánecký starosta Zbyněk Němeček (Piráti).

Od roku 2017 situaci sleduje statik, loni v létě se však kvůli suchu a blízkosti vzrostlých stromů výrazně zhoršila. Ve škole, do níž docházejí i děti z blízkého Josefova, napočítali 34 trhlin, z nichž některé jsou velmi výrazné.

Momentálně jsou dvě místnosti, v nichž jsou praskliny největší, zavřené. „Dříve bylo místností uzavřeno víc, ale některé popraskané příčky jsme shodili a nahradili je sádrokartonovými,“ přibližuje Němeček.

Výuka ve škole, která slouží až 250 dětem, pokračuje, ovšem trhliny je třeba takřka denně sledovat. „Pokud existuje podezření, že se některá zvětšuje, je nutné kontaktovat statika. Zároveň probíhá geodetický monitoring, při němž se sleduje pohyb celé budovy. Když hrozí ulomení kusu omítky, tak se omítka odstraní, trhliny se zase stavebním způsobem sešívají,“ říká podotýká starosta. „Za těchto podmínek je výuka bezpečná, ale stojí nás to velké úsilí.“

Podle něj navíc statikovo hodnocení upozorňuje, že stále dochází k pohybům a budovu je třeba co nejdříve staticky zajistit.

Obec proto chce vystavět provizorní školu z pronajatých montovaných buněk, kam by se děti přesunuly po dobu oprav. „Prostory budou zcela vybavené, čisté, vytápěné i klimatizované. Budou v nich třídy i kompletní zázemí školy, přestěhujeme do nich nábytek. Vyučování by zde trvalo po dobu minimálně jednoho školního roku,“ nastiňuje Němeček.

Záchrana původní školní budovy nicméně vyžaduje finanční sumu, kterou obec s ročním rozpočtem 70 milionů korun momentálně nemá.

„Předchozí vedení obce bohužel nepřipravilo projektovou dokumentaci oprav, bez níž nemůžeme žádat o téměř žádnou dotaci. Snažíme se nějaké předjednat, máme taky nějaké volné obecní prostředky, můžeme zkusit práce financovat úvěrem. Je velmi důležité, aby všichni zainteresovaní lidé pomohli při hledání řešení této naléhavé situace,“ apeluje starosta.