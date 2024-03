Recidivistu pustili z ústavu, za rok se znovu pokusil znásilnit ženu

Nyní více než padesátiletý agresor, který byl už v minulosti devětkrát trestán, z toho několikrát za znásilnění, znovu sedí ve vězení.

„Byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání 30 měsíců a současně mu bylo uloženo ochranné léčení ve formě ústavní,“ uvedla mluvčí Městského soudu v Brně Petra Láníčková.

Trestní sazba činí šest měsíců až pět let, v tomto případě je tak i přes opakování téhož činu v polovině. „Trest byl navrhován tak, aby zohlednil skutečnost, že ovládací schopnost odsouzeného byla snížena podstatně v důsledku sexuální poruchy a aby bylo znovu uloženo léčení v ústavní formě,“ vysvětlila mluvčí městského státního zastupitelství Kateřina Jirásková.

Násilník se vrací do vězení po relativně krátké době. Dostal se z něj v roce 2021, přesunul se ale do léčebny, kde do srpna 2022 podstupoval sexuologickou léčbu. Předloni v létě se mu ale změnila z ústavní na ambulantní, kdy už nemusel být nikde v uzavřeném prostoru, nicméně musel stále pravidelně docházet za specialistou.

Své chování ovšem loni v srpnu nedokázal ovládnout. Procházející ženě, která mu nevěnovala žádnou pozornost, zatarasil cestu a začal ji osahávat. „Natlačil ji ke dveřím vchodu do domu, žena se bránila a křičela o pomoc,“ popsala tehdy policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Napadená mohla být vděčná dvěma řidičům, kteří kolem projížděli v autě, že zastavili a šli jí na pomoc. Násilník se před nimi dal na útěk, oni jej ale pronásledovali a zadrželi až do příjezdu policie.