Ve školce naléhal, aby mu dali cizí dítě. Chtěl ho unést a zneužít, viní muže

Muž tehdy do mateřské školy v Předklášteří na Brněnsku i přes opakované odmítnutí přišel. Ale po výzvě, aby odešel, podle svých slov místo opustil, čímž nedošlo k pokusu ani dokonání činu znásilnění. Muž čelí obžalobě z pokusu o znásilnění a také únos dítěte.

S chlapcem se obžalovaný znal ze sousedství, společně s jeho bratrem chodíval ven. „Chtěl jsem s ním jít na procházku, popovídat si a pak ho jeho matce vrátit po práci domů,“ vysvětloval obžalovaný s tím, že vyzvednout dítě ze školky nebylo plánované.

Tehdy trpěl většími úzkostmi, později se dobrovolně hospitalizoval v psychiatrické nemocnici. Podle znaleckého posudku v minulosti trpěl a stále trpí lehkou mentální retardací a poruchou sexuální preference - pedofilie. „Bál jsem se chodit mezi děti, vzrušovali mě chlapci ve věku pět až deset let,“ uvedl obžalovaný v písemné výpovědi. Podle něj po docházení na pravidelnou léčbu se nežádoucích projevů zbavil.

Jakékoli zneužití chlapců ze sousedství zmiňované obžalobou popřel. „Uvědomil jsem si, že jsem něco udělal špatně,“ uvedl obžalovaný. Když se dozvěděl, že čelí trestnímu oznámení, zbavil se telefonu, kterým psal do školky. Dále popsal, že odjel vlakem z Tišnova do Ivančic a schoval se u kamaráda. Tam měl ale velké úzkosti, a tak ho sanitka odvezla do psychiatrické nemocnice. Z léčebny však za nějakou dobu utekl zpět za kamarádem, u něj ho následně převzala policie.

V minulosti se obžalovaný opakovaně dopustil sexuálně motivovaného jednání vůči dětem. Stejně jako v aktuálně projednávaném případě z Předklášteří i dříve spáchané činy odmítl.

Obžalovaný byl v průběhu ústavní léčby nařízené po loňské hospitalizaci opakovaně poučen o zákazu kontaktu s dětmi. „Recidivy se muž dopustil v době ambulantního ochranného léčení, kdy už byl hormonálně tlumen. Žádná další možnost zintenzivnit léčbu proto není,“ řekla soudní znalkyně v oboru sexuologie Petra Sejbalová.

Opakovaná sexuologická léčba u obžalovaného, který byl pod odborným dohledem od roku 2014, podle ní selhala. Poprvé měl před lety nařízenou hospitalizaci v psychiatrické nemocnici kvůli podezření ze znásilnění sedmnáctileté mentálně retardované dívky. Podstoupit ochranné sexuologické léčení musel později kvůli tomu, že se dopustil dalšího sexuálně motivovaného jednání, a to vůči svému tříletému synovci.

Ve středu poslal soud muže do vazby. „Nadále u něj trvá riziko, že by mohl opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán. Společnost dětí vyhledával telefonicky nebo osobně i přes zákaz kontaktu s nimi,“ zdůvodnil soudce Michal Zámečník. Proti usnesení podal obžalovaný stížnost. V projednávání případu bude soud pokračovat v polovině dubna.