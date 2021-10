Uvnitř mě se to trochu mele, říká Arnošt Goldflam. Slaví 75. narozeniny

Činorodý je stále v psaní knížek, her i jako herec. „Teď mi končí největší fofr, protože jsem celé léto měl natáčení seriálu Špunti na cestě. Je to pěkný rodinný seriál režiséra Chlumského, ve kterém hraje Mirek Donutil, Jiří Langmajer, Anička Polívková, Táňa Dyková, David Novotný, Pavel Liška a další šikovní herci a herečky. Bylo to dost krušné, protože i teď, když už byla večer zima, jsme natáčeli do noci, aby se vše stihlo,“ popisuje Arnošt Goldflam, čemu se v posledních týdnech věnoval.

Někdy jsem těžkomyslný, ale to nikoho nezajímá, co se děje uvnitř. Těší mě, že jsou lidé potěšeni, když mě vidí nebo slyší. Za to su rád, ale sám prostě takový nejsem. Arnošt Goldflam dramatik, režisér, herec a spisovatel