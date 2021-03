Český jedlík si připsal nový rekord, za půl hodiny snědl devět tisíc červů

S pojídáním hmyzu už má Jaroslav Němec, který obráží soutěže jedlíků v České republice, zkušenosti z minulosti. Nikdy však nezkoušel sníst takové množství.



Na stole měl pět mís plných červů, v každé z nich byli přitom jinak ochucení. V jedné misce byli jen osolení, v další s příchutí česneku, pak chilli, kari a nakonec i se slanou skořicí.



„Křupaví červíci jsou na rekord v pojídání hodně těžká výzva, jedna z největších, co jsem kdy měl. Ono to nevypadá, ale sníst takové množství dá člověku zabrat jak v kousání, tak pak se spolknutím. Nejhorší bylo, když mi skořápka z červíků několikrát uvázla v krku,“ konstatoval po výkonu Jaroslav Němec.



Aby do sebe nasoukal 241 gramů hmyzu co nejrychleji, průběžně sousta zapíjel vodou. Nakonec se stopky zastavily na čase 30 minut a 55 sekund, což je doba, za kterou do svého žaludku dostal 9158 sušených larev potemníka moučného.

Tento hmyz byl už v roce 2018 uznaný Evropskou unií jako potravina nového typu.



„Mají velké procento kvalitních bílkovin, takže jsou velmi výživní a představují zajímavý doplněk stravy nejen pro sportovce,“ vysvětlila Eva Sloupenská, spolumajitelka firmy WormUp, která červy jedlíkovi dodala.

Dokonce existuje i farma přímo na Moravě, kde potemníky chovají. Krmí je tam obilným šrotem a drcenou zeleninou, poté následuje několikadenní hladovka. Nakonec je krátce povaří v horké vodě, usuší a následně dochutí.