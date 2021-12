Maxijedlík popírá zažité představy. Před soutěží jí jako vegetarián a běhá

Jak jste se k tomuto zvláštnímu koníčku dostal?

Před lety podobné soutěže vlastně neexistovaly. Věděl jsem, že toho jsem schopný trochu víc sníst, třeba jsem si uvařil dvě kila špaget a bez problémů jsem je slupl. Ale rozhodně jsem neuvažoval, že bych mohl soutěžit.

Ale jednou jsem se z hecu přihlásil na Trnkobraní ve Vizovicích, které je u nás tradiční a koná se už od roku 1967. Pořádá se tam soutěž v pojídání švestkových knedlíků. Jedno z předkol jsem vyhrál, a tak jsem se dostal až do finále. A od té doby objíždím soutěže po Česku i v zahraničí. Loni na podzim jsem měl třeba jet do Ameriky na soutěž v pojídání hotdogů, ale kvůli koronakrizi to nakonec nevyšlo. To bych to musel vzít přes Mexiko, tam chvíli pobýt a pak teprve pokračovat do Států.