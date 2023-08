Písmomalířka obnovila staré reklamy na zdi, poznat je pomohla pátrací akce

Reklamní plocha oživila na Tomkově náměstí boční stěnu husovické sokolovny. Až teprve když dělníci předloni zbourali dům, který s ní sousedí, zjistili, na jakou pozoruhodnost narazili. Na obnově obtížně čitelných reklam a log tehdejších firem se pak dva roky usilovně pracovalo. Od tohoto úterý je k vidění výsledek.

„Snažila jsem se, aby byla replika reklamní plochy co nejvíc věrohodná. Barvy jsem přizpůsobila tehdejší době a všechny velikosti jsem se snažila zachovat,“ sdělila Pavla Medlová, která se zabývá písmomalířským řemeslem a na obnově reklam na Tomkově náměstí pracovala. Bylo to poprvé, co se věnovala tak rozsáhlé zakázce. „Běžně si většinou všechno nachystá v měřítku na počítači. Tady to bylo trošičku jiné v tom, že jsem musela všechno obkreslit. Dřív si lidé písmena kreslili sami, takže jsem nemohla vycházet z žádného z dnes známých fontů,“ vysvětlila písmomalířka.

S představou, jak reklamy za první republiky vypadaly, pomohla veřejná „pátrací“ akce. Poté, co odhalení husovické zdi vyvolalo velký zájem, se veřejnost snažila přijít na to, komu jednotlivé reklamy patřily.

„Podařilo se zjistit, že nahoře byla Alpa. Ta v podstatě celá chyběla kvůli tomu, že dům vedle nebyl tak vysoký a reklama tedy na zdi působením povětrnostních vlivů nevydržela,“ řekl starosta Brna-sever Martin Maleček (Hnutí SOL).

Příští rok by ke štítové zdi měly přibýt také informační cedule, vyprávějící o jednotlivých firmách a živnostnících zastoupených na reklamě z roku 1933. Nyní na místě ale stále probíhá stavba Velkého městského okruhu, takže tam informační tabule zatím není možné umístit.

„Všichni inzerenti jsou místní husovické nebo brněnské postavy, takže reklama má historickou, ale i vizuální hodnotu, a je něčím, co je naprosto ojedinělé,“ řekl Maleček. Podle něj jde o doplnění historie čtvrti i celého města.

Husovická sokolovna s reklamní plochou, která se odkryla na její boční stěně po zbourání sousedního domu.

Na fasádě je nově domalován také nízký domek, který na tomto místě dříve stál. Reklamu v roce 1933 vytvořil František Klečka z Husovic, který měl inzertní kancelář na Cejlu 83. S velkou pravděpodobností šlo o jednu z jeho posledních realizací.

Největší dílo patřilo prodejci čalouněného nábytku. „Jedná se o firmy, které si mohly dovolit inzerovat na takovou velkou fasádu, takže to byli významnější živnostníci nebo firmy jako Alpa a Božánek,“ zjistila Lucie Kubová z Muzea města Brna, která vyhledávala informace o inzerentech. Hledala ve fondech Archivu města Brna, v živnostenských a domovských listech nebo policejních kartách.

Všechny materiály dohromady dávala asi měsíc, než vůbec našla, co hledala, a potom ještě další měsíc a půl trvalo všechno sepsat.

„Je to takový pěkný kontrast dvou věků. Reklama z dob, kdy po ulicích nejezdilo ani moc aut, a pokud ano, tak velice pomalým tempem, se objevila díky stavbě Velkého městského okruhu,“ pousmál se Maleček.

Reklama měla být nejprve zrekonstruovaná už v minulém roce, ale proces nabral zpoždění kvůli zateplování sokolovny, na které je dávná inzertní plocha umístěná. Po zbourání vedlejšího čtyřpatrového domu totiž tělocvična promrzala.