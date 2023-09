Prezident Pavel se na jižní Moravě setká s podnikateli, navštíví i jeskyně

Následovat bude odhalení pamětní desky v brněnském Technologickém parku jako připomínky česko-britské spolupráce a návštěvy krále Karla III.

„Jsme velice rádi, že si pan prezident našel čas na zastávku v parku, kde dnes pracuje více než sedm tisíc lidí, většinou s vysokoškolským vzděláním. Tvoří inovace do celého světa a letos slaví 30 let,“ uvedla ředitelka pro marketing a strategii parku Jitka Sládková.

Pavla čeká také jednání se zástupci jihomoravských firem i desítkami starostů v Moravském krasu, ale také plavba na lodičce v Punkevních jeskyních. „Bude to hodně pracovní a ukážeme i to nejlepší z Moravy,“ okomentoval program hejtman Grolich.

Podívá se i do obcí, které poničilo tornádo

Ve středu se prezident přesune do „tornádových“ Hrušek na Břeclavsku, kde ho čeká debata se starosty obcí poničených živlem i místními obyvateli. „Uvidíme, co bude lidi zajímat. Určitě to ale vnímáme jako příležitost a čest. Návštěva vstoupí do historie obce, nikdy u nás žádný prezident nebyl,“ vyzdvihla starostka Jana Filipovičová (KDU-ČSL).

Následovat bude Pavlova návštěva archeologického naleziště Hradisko u Mušova a setkání s vinaři.

Pavel ve funkci prezidenta už jih Moravy dvakrát navštívil neoficiálně. V červnu se setkal v brněnské vile Tugendhat se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, v srpnu pak zavítal do Ústavního, Nejvyššího správního a Nejvyššího soudu v Brně.