Pavel pokračuje v návštěvě jižní Moravy, pojede do obcí poničených tornádem

Hned dopoledne vyjede Pavel do obce Hrušky na Břeclavsku. Ta je jednou z těch, které poničilo tornádo.

Čeká ho tady debata se starosty obcí zasažených živlem a poté i s místními obyvateli. „Uvidíme, co bude lidi zajímat. Určitě to ale vnímáme jako příležitost a čest. Návštěva vstoupí do historie obce, nikdy u nás žádný prezident nebyl,“ vyzdvihla starostka Jana Filipovičová (KDU-ČSL).

Následovat bude Pavlova návštěva archeologického naleziště Hradisko u Mušova a setkání s vinaři.

Prezident svou návštěvu Jihomoravského kraje zahájil v úterý příjezdem na krajský úřad, kde jednal s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL) i brněnskou primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS).

S prvním mužem kraje se shodl na tom, že je potřeba změnit rozpočtové určení daní, tedy výpočet, podle něhož jednotlivé kraje dostávají peníze. Jihomoravský kraj si dlouhodobě stěžuje, že je podfinancovaný a výpočet vůči němu nespravedlivý.

Mluvil i o nutnosti podpory periferií. „Některé regiony připomínají Sudety v Čechách. Problémem je špatná dopravní infrastruktura a kvalita života v odlehlých regionech. Stát to musí podpořit a řešit,“ prohlásil Pavel.