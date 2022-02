Ukrajina padne. A Západ čeká snaha neztratit tvář, míní politolog Holzer

Proč Putin sáhl k útoku právě teď? Už v roce 2014 anektoval Krym, od té doby také podporoval separatisty na Donbase.

To je přece úplně jedno, proč zrovna teď, a ne loni. Důležité je vnímat, co dělá. Podle mě v Putinovi sílilo přesvědčení – zatím se zdá, že oprávněně – že si to skutečně může dovolit, protože Západ nezasáhne. Klíčovou událostí pak byl možná ústup Američanů z Afghánistánu.

Musíme uvažovat o tom, co udělá špatně Rusům, byť i nás to bude něco stát. Jak říkal největší znalec Ruska 20. století Richard Pipes, Rusové nerozumí vůbec ničemu jinému než moci. Jan Holzer politolog