Pořád jsme měli v srdci víru, že jsme ve 21. století, říká ukrajinská studentka

Jaké máte zprávy z domova?

Volala jsem celé své rodině, všichni mají nachystané batohy na případnou evakuaci. Zatím jsou všichni v Kyjevě v domovech, od čtvrteční noci jsou vzhůru, poslouchají sirény i výbuchy a čekají na další příkazy. Jsem ráda, že v naší rodině jsou panika a strach zatím potlačeny a čeká se na další vývoj. I když to byl pro všechny šok, tak přípravy naštěstí začaly už dříve, takže batohy byly nachystané. Zásoby nejsou neomezené, protože nikdo nevěděl, kdy to přijde a na jak dlouho to bude, ale nějakou dobu vydrží. Ve městě se nedá dostat do lékárny, k bankomatu nebo do obchodu, protože všude jsou obrovské fronty a panika.

Mám tu několik ruských přátel, a všichni se vyjádřili tak, že je současná situace hodně mrzí a je jim to líto, což pro mě hodně znamená. Nerada bych všechny Rusy brala jako součást Kremlu.