Za vstup Švédska a Finska do NATO přijde odveta, varuje ruská diplomacie

Vstup Finska a Švédska do NATO by měl vážné politické a vojenské důsledky, řekla mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová. Rusko by podle ní v případě vstupu těchto zemí do Aliance podniklo odvetnou akci. Tento výrok přichází právě ve chvíli, kdy se zástupci obou skandinávských zemí účastní summitu NATO k situaci na Ukrajině.