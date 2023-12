Záhada úmrtí 42letého muže v Lednici. Mohl ho zavinit jiný člověk

Jihomoravští policisté od pondělního dopoledne vyšetřují úmrtí muže v Lednici na Břeclavsku. Zjišťují, co bylo příčinou i to, zda se na úmrtí podílela další osoba. Řekla to Petra Ledabylová z tiskového oddělení policie.