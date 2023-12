Silný vítr komplikuje dopravu, padlý strom zabil řidiče v autě, platí výstraha

Tragická událost, kdy padlý strom zabil řidiče auta se podle mluvčí policie Michaely Lébrové stala v katastru obce Skála na Havlíčkobrodsku na silnici první třídy 34 před 14:00. Silnice je neprůjezdná, jsou vyznačené objízdné trasy.

Strom spadl v souvislosti s povětrnostními podmínkami na silnici v lesním úseku. „Řidič vozidla utrpěl těžká zranění, kterým na místě podlehl,“ uvedla Lébrová.

Na Vysočině stejně jako ve většině Česka platí výstraha meteorologů před silným větrem, v nárazech může mít rychlost až 90 kilometrů v hodině.

Ve Středočeském kraji zasahovali hasiči od čtvrteční půlnoci do polende u 51 událostí. Nejčastěji vyjížděli k popadaným stromům či o lehké dopravní nehody způsobené počasím. „Protože pořád fouká, dá se očekávat že událostí bude postupně přibývat,“ varují středočeští hasiči na Twitteru.

Pro celé Česko je totiž nadále v platnosti varování před silným větrem, který může být hlavně v Čechách velmi silný s poryvy o rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Vyplývá to z výstrahy ČHMÚ.

Ke 47 událostem vyjížděli od čtvrteční půlnoci také hasiči Královéhradeckého kraje, vyplývá z informací na jejich webu. I zde se nejčastěji jednalo o odstranění popadaných stromů z vozovky.

Silný vítr, sněžení a vzestup hladin řek

Od dnešního večera se začnou v Česku od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky, na horách závěje, varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na některých zejména podhorských tocích podle něj navíc hrozí vzestup hladin na první, nejnižší povodňový stupeň. Pro celé Česko je nadále v platnosti varování před silným větrem, který může být hlavně v Čechách velmi silný s poryvy o rychlosti až 90 kilometrů v hodině.

Na horách v Česku bude do noci na pátek nadále intenzivně sněžit. Napadnout může od 10 do 30 centimetrů sněhu, v Krkonoších a na Šumavě i kolem 40 centimetrů. V kombinaci se silným větrem se proto mohou v místech s nadmořskou výškou nad 700 metrů tvořit sněhové jazyky, případně závěje. Varování před nimi platí od čtvrtečních 21:00 do půlnoci z pátku na sobotu.

Od čtvrtečního večera do odvolání hrozí podle meteorologů také vzestup hladin některých toků, zejména v podhorských oblastech. Vystoupat mohou až na první stupeň povodňové aktivity (SPA). „Od noci z pátku na sobotu hrozí na řekách další vzestupy. Zasáhnou větší území a riziko dosažení prvního nebo i vyšších SPA bude větší,“ uvádí ČHMÚ.

Meteorologové ve čtvrtek aktualizovali varování před silným větrem vydané ve středu. Velmi silně bude foukat v Čechách, a to až do půlnoci z pátku na sobotu. Na Moravě a ve Slezsku by měl být vítr o něco slabší, proto platí pro tyto oblasti výstraha s nižším stupněm nebezpečí.

Silný jihozápadní vítr bude mít v nárazech rychlost až 70 kilometrů v hodině. Při večerním přechodu studené fronty budou v Čechách a na Vysočině může dosahovat rychlosti ještě o 20 kilometrů vyšší. Vítr se bude postupně stáčet až na severozápadní a během pátku zesílí i na Znojemsku a Přerovsku, upozorňují meteorologové.

Od soboty bude podle ČHMÚ pokračovat počasí se silným větrem, sněžením přecházejícím v déšť a dalším vzestupem hladin potoků a řek. Výstrahu před těmito jevy meteorologové upřesní v pátek.