Muž vyhrožoval dívkám na sociálních sítích, požadoval pornografické fotky

16:01 , aktualizováno 16:01

Policisté vypátrali muže, který od dívek na sociálních sítích požadoval jejich pornografické fotky a videa. Zatím se kriminalistům podařilo zjistit, že vydíral dívky ve věku od devíti do sedmnácti let. Pachateli hrozí až dvanáct let za mřížemi.