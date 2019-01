Na jihu Moravy chtěli loni zavraždit šestnáct lidí, více než v minulosti

Manželská hádka o nevěře, penězích nebo třeba jen o jídle na oběd. Osobní vztahy, partnerské spory a hádky v domácnosti byly nejčastějším motivem vražd loňského roku. Vyplývá to z aktuálních statistik jihomoravské policie za loňský rok. Pachatelé se pokusili o šestnáct vražd, pět jich dokonali.

„Nejčastější zbraní byla bodnořezná zbraň, tu pachatelé u sebe měli v polovině případů,“ uvedl policejní ředitel Jihomoravského kraje Leoš Tržil.

V případech vražd ale hrály roli i střelné zbraně nebo sekera. Tři pachatelé se obešli zcela beze zbraně, když do oběti kopali nebo ji bili. Jako vraždu kriminalisté šetřili i zapálení rodinného domu.

Vymykal se červnový případ z Kobylí na Břeclavsku. Ve svém domě se tam před exekutorem a policisty zabarikádoval manželský pár. Muž byl ozbrojený a policistům vyhrožoval.

„Po zásahu se zjistilo, že muž v domě pustil plyn a chtěl, aby došlo k výbuchu. Ohrozil tak celou zásahovou jednotku i další osoby,“ poukázal náměstek pro službu kriminální policie a vyšetřování Libor Kachlík. Proto kriminalisté později případ přehodnotili na pokus o vraždu.

Lidé mají práci, a tak klesá počet loupeží, říká policie

Ze statistik naopak v posledních letech mizí nájemné vraždy, k nimž docházelo hlavně v devadesátých letech. A ubývá i klasických vloupání nebo krádeží.

„Je vidět, že vzrostla zaměstnanost, lidé mají práci a nesnaží se nabýt majetek jiným způsobem,“ poznamenal náměstek pro vnější službu Miloslav Machát. Nejvíce podle něj klesl počet krádeží osobních aut, a to až o pětinu.

Podle Tržila se v loňském roce lidem vyplatilo investovat do bezpečnostních systémů na domech. Právě rodinné domy si pachatelé pro vloupání vybírali častěji než byty.

„Domy mají více přístupových míst, v lokalitách jsou také pachatelé anonymnější,“ zdůvodnil.

Krádeže se však přesunuly na internet. Více než šest set případů řešili policisté ve spojitosti s podvodnými e-shopy, vnikem do bankovních účtů nebo krádeží dat.

A na internetu se odehrává i většina mravnostních trestných činů. Podle policistů jsou sociální sítě prostředkem, který využívají pedofilové, ale i ti, kteří se zaměřují na pornografii. Trendem jsou falešná nařčení mezi bývalými partnery a vydírání osob za účelem získání pornografických fotek. Dřív se pornografie mámila z obětí za úplatu, teď je to spíš vyhrožováním, že pachatel zveřejní snímky předchozí.

„V loňském roce přibylo podaných trestních oznámení v celé mravnostní oblasti. Může za to osvěta různých neziskových organizací. A my jsme za to rádi. Nicméně prověřování bývá složité, vyžaduje často i znalecké posudky, a tak trvá déle,“ popsal Tržil s tím, že případy pornografie často policisté prověřují z vlastní iniciativy.

Šéf policistů: Na dealery drog musíme „od hlavy“

Přes tři sta případů loňského roku se týkalo drog. „Většina se týkala výroby a distribuce pervitinu a marihuany,“ objasnil Libor Kachlík s tím, že oproti loňskému roku ubylo takových případů asi o čtyři desítky.

I přes zdánlivě pozitivní čísla dal policistům zabrat hodonínský okres. Tam řešili o 36 případů více než předloni. Na rozkrývání drogových gangů přitom spolupracovali i s kolegy ze Slovenska a Rakouska.

„Na Hodonínsku se vaří pervitin. Je u hranic, což je pozice výhodná pro dealery. Ze Slovenska nejčastěji přicházejí suroviny, do Rakouska se pak droga distribuuje,“ objasnil Tržil, podle nějž policisté odhalují spíš méně významné články gangů.

„Musíme svou práci soustředit na koordinátory celého prodeje, tedy jít od hlavy. Pak budeme v rozkrývání gangů efektivnější. Chytat ty, kteří pervitin vaří, je sice dobré, ale ne tak účinné,“ uvědomuje si.

Cizinci se zapojují kromě drogového řetězce také do loupeží. Trendem loňského roku byly krádeže luxusních aut ze satelitních městeček.

„Vytipovali si opravdu drahá luxusní auta, vnikli do nich, nastartovali a odjeli,“ ilustroval případy Tržil. Sérií se účastnili většinou pachatelé z Polska nebo Rumunska, vozy pak rozprodávali do států východní Evropy.