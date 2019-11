Muž se vydával za školačku a nabízel erotické služby, zájemce vydíral

Jako školačka Kristýnka nabízející erotické služby vystupoval na internetu osmatřicetiletý podnikatel z Brna. „Nemohla jsem to do inzerátů napsat, ale ještě mi nebylo patnáct let. Doufám, že to není problém,“ popisuje Český rozhlas, co pak „dívka“ psala mužům, kteří projevili zájem.

Pro některé muže však věk nebyl problém a dopisovali si s údajnou nezletilou dívkou o intimnostech. Po pár e-mailech podvodník z mužů vylákal pár stovek korun na cestu za nimi. Následně plán vstoupil do další fáze.

Díky tomu, že muži poslali peníze na účet, dozvěděl se podnikatel jejich jména. Jako údajná matka školačky, která celou korespondenci odhalila, je pak začal vydírat a žádal mnohem vyšší částky. Dohromady si přišel na více než milion korun.

Plán mu vycházel, protože vydíraní muži neměli zájem se obracet na policii, když věděli, že sami porušili zákon. Ani je nenapadlo, že si ve skutečnosti nepsali s dívkou nebo její matkou.

Jeden z mužů však nakonec vydírání na policii oznámil kriminalisté mohli začít případ vyšetřovat. Podnikatel, který se ke všemu přiznal, tak v blízké době stane před soudem.

„Muž byl obviněn z vydírání a hrozí mu vězení na dva roky až osm let,“ řekl Radiožurnálu žalobce ze státního zastupitelství Brno-venkov Michal Jílovec, jenž má případ na starosti.

Do pasti vyděrače se chytilo asi sto mužů

Vyšetřování ale neminulo ani stovku mužů, kteří se do pasti chytili. Někteří už dostali podmíněné tresty, jiné soud teprve čeká. Jen v Praze jich bylo zhruba třicet.

„Prověřované osoby byly napříč sociálním spektrem - byli to jednatelé velkých společností, dělníci, úředníci ve státních organizacích. Byl mezi nimi i jeden herec,“ přiblížil Radiožurnálu Radomil Filek z pražského policejního oddělení informační kriminality, který na případu pracoval.

Další podezřelí jsou z Brna, Ostravy, Olomouce, jižních Čech, Ústeckého, Karlovarského, Libereckého kraje a dalších koutů republiky.