Za špatné vyškovské pivo stát nemůže, rozhodl soud o vadném zařízení

Z rozsudku, který si MF DNES následně vyžádala, je jasně patrné, že soud zcela shodil argumentaci provozovatele. Ten se přitom opíral o vlastní znalecký posudek, který ukázal na údajný problém a jako viníka označil majitele, tedy stát.

„Provedeným dokazováním bylo jednoznačně vyvráceno tvrzení, že v Pivovaru Vyškov byla vadná konstrukce přívodního potrubí vody do pastéru (zařízení v pivovaru – pozn. red.), v důsledku které by mělo docházet k nahodilému hnědnutí sudového piva. Nebylo ani prokázáno, že by vlastník o takové vadě věděl,“ konstatoval soudce Pavel Vrcha.

Provozovatel – firma Czech Beverage Industry Company – před soudem poukazoval na to, že společnost Jihomoravské pivovary, prostřednictvím níž stát zařízení ve Vyškově vlastní, o problémech věděla a nedala nájemci nic vědět.

„Již v roce 2008 byl v Pivovaru Vyškov proveden audit, jehož cílem bylo identifikovat důvod, pro který se měnila barva piva po stočení do sudů. Minimálně od tohoto okamžiku se vlastník potýkal s podobnou, ne-li stejnou vadou jako firma. Tyto skutečnosti jsou patrné také ze zápisu z porady a z reklamačních protokolů před rokem 2011,“ stojí ve spisu.

Stát však reagoval, že audit jasně řekl, že poškození piva přepasterizováním je možné vyloučit. „Firma navíc za celou dobu nájmu nenechala provést servisní kontrolu pastéru či vyrovnávacího tanku,“ píše se v rozsudku.

Tiskárna bez papíru

Kvůli pochybnostem o posudku znalce najatého provozovatelem, které se po jeho nepřesvědčivé výpovědi v soudní síni ještě zvýšily, si soud nechal zpracovat vlastní odborný podklad. A ten původní tím rozcupoval.

„Znalec se ve svém posudku detailněji nevěnoval zkoumání existence či funkčnosti chybových hlášek v pastéru, který byl mimo jiné pořízen v minimalistické verzi co do řízení a signalizace procesů. Pastér obsahuje tiskárnu, která tiskne závady v provozu, leč místním šetřením znalecký ústav zjistil, že do tiskárny nebyl zaveden papír a v pastéru ani nebyla nalezena paměťová karta,“ stojí v argumentaci soudního znalce, jak je popsána v rozsudku.

Vyškovský pivovar Kromě Budějovického Budvaru zůstal státu v držení také méně známý vyškovský pivovar. Stát ho nemohl v 90. letech zprivatizovat kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům a možným církevním restitucím. Církev ve Vyškově vyráběla pivo od 17. století.

Od znárodnění v roce 1948 ve Vyškově vyráběl pivo sám stát. Státní firma, která pivovar provozovala, se však dostala do ekonomických problémů, a tak v roce 2011 areál pronajala soukromé firmě Czech Beverage Industry Company. Ta však před pěti lety výrobu piva zcela zastavila a následně areál opustila.

Církev se v roce 2016 nároku na vrácení pivovaru vzdala.

Právě řídicí jednotka měla veškeré případné problémy zaznamenat, což v tomto případě nebylo možné. „Pokud firma nezajistila po celou dobu žádné servisní prohlídky, de facto vyloučila u pastéru funkci jeho monitoringu a bez dalšího dovozovala, že jedinou příčinou nahodile popsané zhoršené kvality sudového piva je vada spočívající v konstrukci potrubí vedoucího do pastéru. Pak je nasnadě, že jakékoli další plynoucí problémy musí jít na její vrub a v žádném ohledu je nelze přičítat majiteli,“ shrnul soud své odůvodnění.

Provozovatel se však nechce s rozsudkem smířit a na začátku března podal odvolání ke Krajskému soudu v Brně. Termín jednání zatím není známý. „Vzhledem k tomu, že rozsudek zatím není pravomocný, nebudeme průběh soudního sporu komentovat. Doufáme však, že argumenty společnosti Jihomoravské pivovary pro zamítnutí žaloby budou úspěšné i u odvolacího soudu,“ uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý, pod něhož státní společnost spadá.

Nepravomocný rozsudek dává naději, že se brzy odblokuje situace s areálem v centru Vyškova, se kterým se kvůli soudu nemůže nic dělat, přestože provozovatel už nájemcem několik let není a vše předal zpět státní firmě. „Aktuálně se vedení této společnosti snaží zajistit dočasné využití ve formě nájmu alespoň těch prostor areálu, u kterých je to možné,“ podotkl mluvčí.

Otázkou je, zda se sám stát vrátí k výrobě piva, jak tomu bylo do roku 2011, než se jeho firma dostala do ekonomických problémů a areál pronajala soukromníkovi, s nímž teď vede spory. V minulosti se objevily i spekulace, že by provoz převzal dnes jediný národní pivovar Budvar, ten však tuto možnost před lety odmítl.