Olympijský festival nabídne volejbal na sněhu i Jágrovy narozeniny

Už nyní je v areálu Nové Zbrojovky kluziště, které v minulých letech stálo na Moravském náměstí u sochy Jošta a jehož provoz financuje Brno. Je v provozu po celou sezonu, v době konání festivalu se na něm budou konat i lekce bruslení a exhibice hostů.

V sousedství kluziště bagry tvarují budoucí snowpark i malý skokanský můstek, kde pořadatelé o víkendu začali vyrábět umělý sníh. Za ním bude běžkařský ovál s biatlonovou střelnicí a přístupná bude i curlingová hala s třemi drahami.

„Na místě bude možné si veškeré vybavení zapůjčit, přihlášené školy budou mít půjčení zdarma, ostatní návštěvníci za poplatek. Zapůjčit si mohou brusle, běžky, laserové biatlonové zbraně i snowboardy,“ uvedla projektová manažerka Olympijského festivalu Naďa Černá. Brno je jediné město v Česku, kde se letos olympijský park připravuje.

Otevření olympijského parku připadá na pololetní prázdniny ve školách v pátek 4. února a všichni návštěvníci budou mít už od 9 hodin vstup zdarma.

Slavnostní zahájení začne v 11 hodin, kdy se z centra města vydá štafeta olympioniků s pochodní. Předposlední běžkyní bude tvář letního festivalu, tenistka Lucie Šafářová, která předá pochodeň novému ambasadorovi, krasobruslaři Tomáši Vernerovi. Ten následně na pódiu zapálí olympijský oheň.

Narozeninová oslava Jágra i lezce Ondry

Návštěvníci si budou moct vyzkoušet celkem 16 sportů. Doprovodný program festivalu nabídne setkání s bývalými i současnými sportovci, naplánovaná je oslava narozenin lezce Adama Ondry, hokejisty Jaromíra Jágra i oslava výročí 20 let od zlaté medaile akrobatického lyžaře Aleše Valenty. Na festival by měli zamířit také současní olympionici hned poté, co se vrátí z Pekingu do České republiky.

„Pokud budou v době konání festivalu platná současná vládní opatření, umožní to vstup až tisícovce lidí, kteří se u vstupu prokážou očkováním nebo proděláním covidu v uplynulém půlroce. Kvůli sledování počtu lidí bude zapotřebí si rezervovat vstupenky na webu Olympijského festivalu,“ uvedl generální sekretář Českého olympijského výboru Petr Graclík.

Poprvé se Olympijský festival v Brně uskutečnil v roce 2018 během her v Pchjongčchangu a přišlo téměř 160 tisíc návštěvníků. Při hrách v Tokiu vyrostlo festivalové sportoviště u koupaliště Riviéra a letos se na 17 dní promění v nejlepší zimní středisko areál Nové Zbrojovky.

Pořadatelé očekávají, že se za den v areálu vystřídá několik tisíc návštěvníků. Vstupné na festival bude 50 korun, zdarma budou mít vstup děti do 12 let a senioři nad 65 let. Festival potrvá do 20. února.

Areál Nové Zbrojovky, kde stávaly tovární haly, se mění na novou čtvrť, kterou staví developer CPI Property Group. Pořadatelé ujišťují, že před vstupem do areálu zajistí dostatek parkovacích míst, s brněnským dopravním podnikem jednají o zajištění kyvadlové dopravy ze zastávek Vojenská nemocnice, Stará Osada a od nádraží v Židenicích.