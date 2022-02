Hold Jágrovi vzdají i parukami, v sobotu do Brna dorazí skokan Valenta

A není to jediný dnešní tahák. „Zájemce zaujme autogramiáda dvou sportovních legend, lyžařky Kateřiny Neumannové a střelce Davida Kosteleckého,“ vyzdvihuje mluvčí festivalu Veronika Linková.

Neumannová oslaví nejen své narozeniny, ale i dvě dekády od stříbrného úspěchu na hrách v Salt Lake City.

Ve znamení ženského hokejového týmu se ponese pátek. Areál navštíví reprezentační kouč Tomáš Pacina a část jeho svěřenkyň v čele s kapitánkou Alenou Mills.

V sobotu pak Aleš Valenta návštěvníkům poodhalí tajemství svého slavného skoku – trojného salta s pěti vruty, díky němuž získal před 20 lety v USA zlatou medaili.

Spolu s ním vystoupí sportovní komentátor Petr Svěcený, který mimořádný okamžik v roce 2002 komentoval. Dalšími významnými hosty budou krasobruslař Tomáš Verner a biatlonista Ondřej Moravec.

V neděli, v poslední den akce, navštíví areál snowboardisté Šárka Pančochová a Martin Černík. Brněnský festival završí ocenění pro legendární sedminásobnou olympijskou vítězku, sportovní gymnastku Věru Čáslavskou.

Po celou dobu akce si mohou zájemci vyzkoušet řadu sportů od curlingu, biatlonu a atletiky až třeba po šachy. Vstupné na festival je 50 korun, zdarma mají vstup děti do 12 let a senioři nad 65 let. Festival potrvá do 20. února.