V Brně zahájili Olympijský festival, chlubí se i skokanským můstkem

Osmiletá Barbora se na první pokus z umělého lyžařského minisvahu bála spustit dolů, kopeček na ni byl příliš prudký. Zvědavost ale nakonec zvítězila. O několik minut později už začínající lyžařka z Brna nebyla k zastavení, po dojezdu pod svah si bleskově odepínala lyže a mašírovala s nimi zase po schůdcích nahoru k dalšímu sjezdu.

„Mě to baví, ale dlouho jsem na lyžích nebyla, tak jsem se bála. Několikrát jsem si to ale chtěla zkusit. Instruktoři jsou na mě hodní, tak jsem to s jejich pomocí zvládla,“ vyprávěla spokojeně.

Barbora byla jedním z prvních dětí, které si vyzkoušely sportoviště Olympijského festivalu, jediného areálu v republice, věnovanému právě zahájené olympiádě v Pekingu.

I Brno si prožilo svoje slavnostní zahájení v podobě štafety s olympijskou pochodní z centra města až do areálu Nové Zbrojovky, kde je festival letos umístěn.

K pódiu pochodeň přinesla bývalá tenistka Lucie Šafářová a předala ji bývalému krasobruslaři Tomáši Vernerovi, který oheň zažehl. „Považuji za čest předat žezlo Tomovi. Pochodeň jsem nesla už loni při letním Olympijském festivalu, opět jsem si to užila,“ usmívala se Šafářová.

Ze sportovišť, navozujících olympijskou atmosféru, se plánovala vydat na curling. „Táta závodně lyžoval, babička s dědou mě jako malou naučili bruslit, ale během mé tenisové kariéry to byly nebezpečné sporty, k nimž jsem tedy moc nepřičichla. Těším se, že si občas zajdu zalyžovat. I na brusle se s Tomem občas postavím,“ svěřila se partnerka hokejisty Tomáše Plekance.

O víkendu se čeká nápor návštěvníků

S jeho dětmi navštívila letní Olympijský festival loni a akci si nemůže dodnes vynachválit. „Kluci od Toma si tam spoustu sportů vyzkoušeli a od té doby lezou na horolezecké stěně. Doufám, že i zimní festival bude děti inspirovat k lásce ke sportu,“ přála si.

Nejbližší program Olympijského festivalu Sobota 5. února: Den s ženským hokejem, trénink s hokejistkami do 16 let absolvují Petr Švancara a Luděk Zelenka. Mistrovství republiky ve snow volejbalu. Neděle 6. února: Lezec Adam Ondra přijde oslavit své narozeniny a vyzkoušet si skoky na lyžích. Pondělí 7. února: Den s biatlonem, střelbu si přijdou vyzkoušet bývalá reprezentantka Veronika Vítková, brokoví střelci Jiří Lipták a Jakub Tomeček a paralympijský cyklista Jiří Ježek. Kompletní program: www.olympijskyfestival.cz

V obležení se krátce po zahájení festivalu ocitl malý skokanský můstek, na němž první skok předvedl bývalý reprezentant Jan Mazoch, vnuk legendárního Jiřího Rašky. Po něm se na můstku, připomínajícího skluzavku se skokánkem uprostřed, začaly střídat děti.

„Bylo to tak rychlé, že jsem se ani nestačila podívat, kam jsem doskočila. Řekli mi, ať se přikrčím a dám ruce na kolena. Pak vás to ten kousek do vzduchu vyhodí samo,“ vyprávěla dvanáctiletá Zuzana. Na zimním Olympijském festivalu byla už podruhé, ten před čtyřmi lety na brněnském výstavišti se jí zdál větší. „Jinak je to ale podobné. Skokanský můstek už asi zkoušet nebudu, těším se na curling,“ uvažovala.

O víkendu organizátoři očekávají větší nápor návštěvníků a také další osobnosti, které nadšence do zimních sportů areálem provedou. Už v pátek se na kluzišti představil bývalý krasobruslař Tomáš Verner, po jehož boku předvedli své umění zástupci z jeho tréninkové akademie.

„Bruslím každý den kromě víkendů. Nejvíc mě baví skoky, které umím, tedy axel, flip a salchow, zvládnu i piruety,“ pochlubila se zanedlouho desetiletá Vanesa z Prahy.