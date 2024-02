Kontroverzní výběr šéfa nemocnice: jediným uchazečem je „nechtěný“ Kavka

Při rozpečeťování obálek se jmény uchazečů na post ředitele největší krajské nemocnice na jižní Moravě výběrová komise příliš práce neměla – dorazila jediná přihláška. Zájemcem je podle informací MF DNES Miroslav Kavka, který dřív znojemský špitál šestnáct let vedl a jako lékař v něm působí 43 let. Poté, co odešel poslední šéf Martin Pavlík, se také od února ujal dočasného řízení.

O „provizorním řešení“ bylo podle krajského radního pro zdravotnictví Karla Podzimka (ODS) jasno. Podle něj je totiž Kavka nejen skvělý lékař, ale také manažer a velmi dobře zná vnitřní procesy, takže nebylo třeba zaškolení nebo podrobné seznámení s chodem. „Od první minuty funguje jako ředitel, což nemocnice, její pacienti i zaměstnanci potřebují. Má naši plnou důvěru,“ vychválil jej Podzimek.

A Kavka skutečně funguje naplno. Ačkoliv je v dočasné funkci, obratem jmenoval nové vedení místo starého, jež se kompletně rozpadlo. „Jde o dlouholeté zaměstnance nemocnice, kteří se v jejím chodu plně orientují, mám v jejich schopnosti plnou důvěru. Společnými silami uděláme maximum pro další rozvoj a pro zvyšování kvality péče poskytované našim pacientům,“ komentoval neurčitě kroky Kavka v tiskové zprávě.

Jenže jak MF DNES již informovala, nejen po nemocnici kolují informace o tom, že Pavlíkův odchod po čtyřech letech není zcela dobrovolný a výběr nového šéfa i jeho „věrných“ byl jasný dopředu. „Čím dál víc začíná být logické, že náhlá výměna velmi dobře fungujícího vedení byla účelová s určitým záměrem,“ prohlásil zaměstnanec špitálu, z obav ze msty anonymně.

Pavel Jajtner a Miroslav Kavka (zleva) aneb nový náměstek ředitele a jeho budoucí šéf ve znojemské nemocnici.

Stejně jako další však za zarážející považuje fakt, že jeden z nových náměstků – tedy přímo podřízený řediteli – zasedl ve výběrové komisi. Další kritika míří na to, že si tři znojemští zastupitelé za SPOLU „mezi sebe rozdělí chod obří nemocnice s obratem přes 1,6 miliardy korun“. Kromě Podzimka a Kavky je tím třetím Pavel Jajtner, jehož dočasný šéf ihned jmenoval novým primářem hematologicko-transfuzního oddělení, ale i zástupcem ředitele, náměstkem a mluvčím. Z pohledu Jajtnera je souběh logický. „Z titulu své funkce jsem součástí vedení, kde se řeší všechny zásadní informace, a tudíž je mohu komunikovat. Co se týká medicínské sféry, je vcelku standardní, že náměstkem je někdo z primářů. Se vší pokorou doufám, že vše budu stíhat,“ řekl.

Třetina zaměstnanců chce bývalého ředitele

O všeobecnou podporu se nicméně nové vedení opřít nemůže. Téměř čtyři sta lidí, tedy asi třetina zaměstnanců, podepsalo dopis, v němž dnes již exšéfa Pavlíka žádají, aby vzal obě funkce – tedy ředitelování nemocnice i vedení Jihomoravské zdravotní, kam ho dosadil kraj a on odešel i s pěti bývalými náměstky. Sám Pavlík o takové řešení stál, podle Podzimka však není možné se plnohodnotně věnovat obojímu.

Šéfa hledají

i Boskovice Má podobné jméno jako „provizorní“ ředitel znojemského špitálu, ale příbuzní nejsou. Jednatel boskovické nemocnice Miloslav Kavka, který do funkce nastoupil teprve loni v červnu, rezignoval kvůli personální situaci, navíc prý necítí podporu středního managementu. „Po důkladném zvážení jsem dospěl k závěru, že můj odchod je nezbytný,“ uvedl. Nemocnici, pro niž jde už o několikátou výměnu na šéfovské pozici za poslední roky, chybí osm lékařů, nedaří se najít primáře dětského oddělení a lůžková část pro děti je od prosince uzavřená. Kavka povede zařízení do doby, než město najde nového jednatele, s čímž se snaží pomoct. „Předal jsem kontakt na člověka, který projevil ochotu, pokud s ním budou jednat. Pracuju na předání, další postup bude jasný po jednání rady města příští týden,“ dodal.

Na druhou stranu Kavka má kromě ředitelské funkce i dva stěžejní primariáty – šéfuje chirurgickému oddělení a zároveň operačním sálům. Jde o jednu z věcí, které řešila výběrová komise.

Žádná Sophiina volba nicméně nepadla, i proto staronového šéfa doporučila jako kandidáta ke jmenování. Konečné slovo má krajská rada, stopka pro Kavku se však nečeká. „Předpokládám, že diskuse bude. Pokud shledáme, že nevidíme vhodnost souběhu dvou činností, tak se to samozřejmě s uchazečem projedná a následně ho rada do funkce jmenuje, nebo ne,“ popsal jeden z členů komise a náměstek hejtmana Lukáš Dubec (Piráti).

Řešil se i fakt, že se na prestižní post přihlásil jeden kandidát. Dubec ale vyvrací, že konkurz byl šitý na míru. Kavka prý mluvil o plánech a vizích, podle komise dostatečně kvalitních. „Vždycky je lepší konkurence, porovnání. Ale shodli jsme se na jeho vhodnosti a kompetentnosti,“ líčí. I radní Podzimek čekal víc zájemců. „Vysvětluji si to tím, že je málo šikovných lidí, kteří si na to troufnou,“ odtušil.

Podle jeho předchůdce, bývalého radního pro zdravotnictví Milana Vojty (ANO), to ale další adepti mohli vzdát jako předem prohrané. „Jeden uchazeč o tak velkou a prestižní instituci je samozřejmě málo, nicméně i to se stává. Předpokládám, že si potenciální zájemci zjistili kuloární informace a podle toho se rozhodli o smyslu své účasti, či neúčasti,“ nastínil s tím, že by si největší krajský špitál zasloužil, aby se pod novým vedením dál posouval vpřed, a ne naopak.

A co na viditelnost „inzerátu“ říká člen komise? „Myslím, že skoro měsíční lhůta je dostatečná, bylo využito všech standardních sdělovacích kanálů. Vedoucí odboru zdravotnictví nás ubezpečil, že se snažili, aby o nabídce bylo co nejvíc vědět,“ uzavřel Dubec.

Schvalovat Kavku do funkce budou krajští radní nejspíš na konci února. Ten na otázky redakce neodpověděl s tím, že to rád udělá, pokud bude jako ředitel potvrzen.