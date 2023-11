Znojemské nemocnici je padesát let. Výstavbu pojali komunisté jako manifest

Do znojemské nemocnice v moderní podobě chodí pacienti už půl století. Její historie nicméně sahá až do roku 1363, kdy v královském městě fungoval lazaret. Zdejší špitál potkalo i vypálení Švédy, ale také velká výstavba. Předchůdkyní takzvané nové nemocnice v ulici MUDr. Jana Janského byla budova ve Vídeňské ulici, kde v současné době funguje už jen oddělení dlouhodobě nemocných.

Starý špitál dělníci dostavěli v roce 1908, množství lůžek však nestačilo, a tak se časem začala plánovat nová budova na opačném konci města. První zmínky o chystané nemocnici historikové uvádějí v roce 1946, rok nato se začalo projektovat.

„Následovalo deset let, kdy výstavba z plánů zmizela, byla do nich zařazena a opět vyřazena. V roce 1957 definitivně rozhodli o umístění v současné poloze a kapacitě 550 lůžek. V následujících letech bylo však plánování opět pozastaveno,“ líčí peripetie mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Nová znojemská nemocnice otevřela v listopadu 1973 za účasti davu lidí a premiéra Josefa Korčáka.

Až v roce 1964 po rozsáhlé kontrole odborníků tehdejšího Krajského ústavu národního zdraví byl původní špitál prohlášen za zastaralý a nedostatečný. Komunisté schválili, že se začne stavět hned příští rok a za další čtyři přijdou první pacienti. Jenže stejně jako mnohokrát předtím přišlo zpoždění a nové nemocniční zařízení slavnostně otevřeli až v listopadu 1973 za účasti tehdejšího předsedy vlády Josefa Korčáka a ministra zdravotnictví Jaroslava Prokopce. „Součástí slavnostního střižení pásky byl také manifest pracujících lidí, kterých mělo být deset tisíc. Nemocnici Znojmo byl udělen oficiální čestný název – Nemocnice Československo-sovětského přátelství,“ podotýká Veselá.

Samotný provoz nemocnice zahájila až v roce 1974 a plné péče pro lidi ze Znojma i okolí dosáhla o rok později. Stavba s výslednými 520 lůžky vyšla na 117 milionů. „Původní počet pěti lůžek připadajících na tisíc obyvatel Znojemska se otevřením nové nemocnice zvýšil na 9,4 lůžka,“ dodává Veselá.

Přesun LDN a další opravy

Ve špitálu tak slaví kulaté výročí a bilancují. Za posledních pár let se povedlo připravit řadu projektů, které nemocnice zoufale potřebovala. Například na nový urgentní příjem, který má v současnosti podobu podle původního návrhu z 60. let 20. století. „Nynější umístění ani uspořádání neodpovídá kapacitě pacientů, kteří urgentní příjem navštěvují, natož medicínským či ošetřovatelským standardům,“ poukazuje šéf znojemské nemocnice Martin Pavlík.

Dalšími projekty, které kraj dokáže spolufinancovat z dotačních titulů, je třeba umístění již zmíněného detašovaného pracoviště oddělení dlouhodobě nemocných ze staré nemocnice do stávajícího areálu nebo také úpravy a revitalizace veřejného prostranství před nemocnicí. Nejvíce potřebnou investicí je však kompletní rekonstrukce lůžkových oddělení, a to i s ohledem na nevyhovující elektroinstalační a kanalizační rozvody, které jsou původní z roku 1973 bez jakékoliv obnovy.

„Modernizace by současně měla zahrnovat úpravu nemocničních pokojů tak, aby každý měl svoje sociální zařízení. Nemocnice letos kompletně obměnila lůžka, ze stejného projektu se navíc podařilo pořídit 153 nejmodernějších přístrojů a 148 zdravotnických pomůcek a speciálních sad,“ připomíná Veselá.

Ředitel Pavlík znojemskému zařízení do dalších let hlavně přeje, aby nikdy nemělo nouzi o personál. „Byl bych rád, kdyby za dalších padesát let byla už nemocnicí 22. století, a to jak prostorovým uspořádáním, tak přístrojovým vybavením,“ hlásí na závěr šéf největší krajské nemocnice.