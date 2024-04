Dvanáctiletá Patricie je v bdělém kómatu. Na péči o ni jsou potřeba tisíce

Ačkoliv je jí teprve dvanáct let, prodělala už nespočet operací a za zdmi nemocnice strávila celé dětství. Se svým zdravotním stavem se Patricie prala statečně až do poslední operace krční páteře. Krátce po ní upadla do vigilního kómatu. Nyní potřebuje neustálou péči maminky, která s ní zůstala sama. I základní potřeby ji ovšem vyjdou na tisíce korun.