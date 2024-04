Cheb pomůže nemocnici s benefity pro lékaře, nabídne jim i byty

„Samozřejmě máme eminentní zájem, aby chebská nemocnice neměla potíže s obsazením lékaři, což se dnes jeví jako problematické. Dohodli jsme se proto s ředitelem Karlovarské krajské nemocnice a hejtmanem na tom, že vytipujeme nějaké větší byty, které by nemocnici sloužily jako služební. Byty by od nás měla za minimální nájemné pronajaté nemocnice, která by je sama opravila, aby byly pro lékaře dostatečně lukrativní. A následně by je sama využívala podle svých potřeb,“ uvedl starosta Chebu Jan Vrba.

Dva programy podpory

Připomněl, že město má na podporu lékařů ve městě už dva programy. „Jeden spočívá v tom, že poskytujeme až 250 tisíc korun na vybavení ordinace, přednostně přijímáme děti lékařů, a to i mladší tří let, do našich mateřských škol a rovněž nabízíme lékařům byty, případně jim pomůžeme s jejich opravou,“ osvětlil starosta.

Druhý program je novinkou a město chce jeho prostřednictvím podpořit i lékaře, kteří už ve městě nějaký čas pracují.

„Zdravotnickým zařízením, která sdružují pět a více lékařů a zároveň ve městě působí více než patnáct let, dáváme dotaci na modernizaci zařízení. Ta může činit jednorázově až půl milionu korun. Tato novinka se už v jednom případě osvědčila,“ konstatoval starosta s tím, že ve městě se podařilo situaci s praktickými lékaři a to jak pro dospělé, tak pro děti a dorost stabilizovat. Přesto je to podle něj na hraně.

Chybí specialisté

„Ten stav se může poměrně rychle změnit. Stačí výpadek jednoho lékaře, a protože ostatní mají kapacity plné, budou pacienti nového praktika hledat s obtížemi. O něco lepší je situace se stomatology, o poznání hůř jsme na tom se specialisty. Chybějí neurologové, zřejmě i oční a kožní lékaři a další odbornosti, za nimiž musí lidé dojíždět jinam,“ doplnil.

V současnosti je v Chebu šestnáct praktiků, sedm dětských lékařů a devětatřicet zubařů. Část z nich ale zatím nepůsobí samostatně, fungují na takzvaných sdílených křeslech. To by se mělo brzy změnit, pokud vyjde plán na vybudování centra ordinací zubních lékařů v chebské nemocnici.

„Výhodou je, že lékaři mohou využívat jak městské, tak krajské dotační programy. Podpory se tak sčítají a v některých případech to může být hodně zajímavá záležitost. Ale jak je vidět, přesto se lékaři do pohraničí příliš nehrnou,“ dodal starosta Vrba.