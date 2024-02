Martínkovi začíná nový život, ve Francii při operaci dostal lék na vzácnou nemoc

„Náš malý andílek se už ve čtvrtek ráno probudil nejen do krásného dne, ale především věříme, že do prvního dne svého nového života,“ uvedli rodiče dvouletého chlapce, který byl kvůli vzácnému syndromu AADC zcela odkázán na péči ostatních. Na genovou terapii, kterou potřeboval k návratu do normálního života, byla v září vyhlášena veřejná sbírka.

Zákrok začal ve středu ráno v 8 hodin pod vedením Thomas Roujeau a všech ostatních lékařů ve francouzském Montpellier, uvedl advokát rodiny Zdeněk Joukl.

„Především mockrát děkujeme za krásné vzkazy, které se s pomocí rodiny snažíme číst všechny. Není bohužel v našich silách odpovídat každému z vás, a proto alespoň takto vám všem opravdu ze srdce hrozně moc děkujeme! Za vaši podporu, lásku, za každé milé slovo či přání... Je to něco neskutečného a nesmírně si toho vážíme,“ napsala rodina vzkaz všem, kteří jejich synovi pomohli.

Náročný den a probuzení do nového života

Rodiče Martínka ve středu brzy ráno vykoupali, na pokoji dostal premedikaci na zklidnění a v osm hodin ho lékaři odvezli na sál. Tam už s ním rodiče nemohli. Operace a celý zákrok trval skoro deset hodin.

Byť se jedná o relativně standardní zákrok, bylo velmi důležité postupovat pomalu, vše maximálně předem připravit, a také následně zkontrolovat pomocí magnetické rezonance. Zákrok spočíval v aplikaci léku Upstaza do hlavy nemocného chlapce.

Po zákroku zůstal Martin na pooperačním pokoji, a poté byl sanitkou převezen do jiné nemocnice na jednotku intenzivní péče pro malé děti.

Později bude převezen zpět na standardní pokoj na oddělení dětské neurologie, kde zůstane dva až tři týdny na pozorování. Pokud bude jeho stav v pořádku, zorganizuje se poté jeho převoz do Česka.