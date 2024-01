Šéf znojemské nemocnice povýšil a odchází, lékaři a sestry znervózněli

„Dřív jsem si myslel, že jsou některé věci ve zdravotnictví zkrátka normální. Ale pak nastoupil pan Pavlík a dělal to úplně jiným způsobem, hleděl si všech - od uklízeček a údržbářů po vrcholové vedení, nedělal rozdíly. Komunikoval, a když bylo potřeba něco podepsat nebo pořídit, nebyl problém,“ popisuje jeden z lékařů, který pod vedením Pavlíka pracoval čtyři roky. Stejnou dobu strávil pod minulým vedením a může tedy porovnávat.

Pavlíkovo jednání, vyplácení pravidelných odměn, ale i to, že se nemocnice zviditelňuje, proměňuje, opravuje se v ní a investuje, vyzdvihují všichni zaměstnanci, s nimiž redakce hovořila. Svá jména uvádět nechtějí z obavy ze msty.

Téměř čtyři sta lidí, tedy 34 procent zaměstnanců, se ale podepsalo pod otevřený dopis, v němž Pavlíkovi děkují a žádají ho, ať zváží, že by řediteloval současně s novou funkcí, aby byla zajištěna kontinuita a provoz nemocnice.

Pavlík totiž od února odchází do představenstva akciové společnosti Jihomoravská zdravotní, která pro všechny krajské nemocnice zajistí kyberbezpečnost či společné nákupy léků. A jak MF DNES přiznal, zájem o synergii obou funkcí měl. „Ano, nabízel jsem zřizovateli (tím je u akciovky i nemocnice kraj - pozn. red.) tuto dočasnou možnost,“ uvedl.

Byl pod nátlakem, myslí si v nemocnici

V nemocnici se totiž mluví o tom, že šéfovat krajskému špitálovému holdingu byla takříkajíc nabídka, která se neodmítá. „Myslíme si, že to nebyla jeho vlastní vůle, že to bylo pod nátlakem. Přece když někdo dostane skvělou nabídku, tak z toho má radost, a on seděl jak hromádka neštěstí,“ popisuje jedna ze zaměstnankyň, která si nepřála uvést jméno, prosincové setkání, kde změnu oznamoval krajský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek (ODS).

Podle něj by se Pavlík nemohl věnovat obojímu. „Jde šéfovat miliardovému projektu, jednomu z největších od vzniku kraje. Rozjetí Sanatoria Pálava bude vyžadovat stoprocentní manažerské nasazení. Právě na základě pracovních zkušeností jsme oslovili Martina Pavlíka, u kterého si je vedení kraje jisté, že to zvládne. Stejně vysoké nasazení však vyžaduje i vedení znojemské nemocnice, která má přes tisíc zaměstnanců. Není možné se plnohodnotně věnovat oběma pozicím,“ tvrdí radní. Osobně prý také hovořil s řadou zaměstnanců nemocnice a o žádné nervozitě se nezmiňovali, nemá ani informace o odchodech.

Ze stávajícího desetičlenného vedení nemocnice zůstane na své pozici pouze jedna žena. Do Jihomoravské zdravotní odchází pět náměstků (původně kraj mluvil o dvou) a tisková mluvčí. „Věřím, že dosavadní náměstci vedli profesionálně svou agendu a zabezpečí její předání novému vedení,“ uvádí Podzimek, podle něhož by měla kontinuita vedení nemocnice zůstat zachována.

To ale podle prvního místopředsedy místní organizace Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů Znojmo a lékaře Marka Weisse prakticky není možné, protože nedojde k postupnému předání jednotlivých funkcí a tak kompletní obměna není zodpovědná.

„Doufáme, že se zřizovatel zasadí o hladké předání vedení nemocnice a podpoří zaměstnance v tomto velmi dynamickém období. Do té doby se bude bohužel postupně zvyšovat množství frustrovaných lékařů, sester a dalšího personálu, kteří se budou rozhodovat, zda má smysl setrvávat v takto nejistém prostředí,“ myslí si. Nepomáhá ani to, že odcházející vedení nestihlo dojednat kolektivní smlouvu.

Radní odmítá politikaření

Starostka Ivana Solařová (ANO) věří, že má vedení kraje situaci plně pod kontrolou a nedopustí jakoukoli destabilizaci personálu. „Jsem přesvědčená, že hlas lékařů a členů zdravotnického personálu je důležitý, a kraj by jim měl více naslouchat i v této situaci,“ míní.

Pavlík znojemskou nemocnici vedl od konce roku 2019, kdy vystřídal po šestnácti letech Miroslava Kavku. Ten teď nemocnici, kde působí jako primář, dočasně povede. Na dotaz, jestli se přihlásí do výběrového řízení, neodpověděl. Zájemci podávají žádosti do 2. února.

Nemocnicí jdou zvěsti, že je funkce připravená právě pro něj. Podzimek a Kavka společně kandidovali do zastupitelstva. „Volba ředitele nemocnice je plně v kompetenci zřizovatele,“ komentoval to Pavlík, který dřív kandidoval do Senátu s podporou ANO jako nestraník.

Radní Podzimek říká, že politika do těchto věcí nezasahuje. „Znovu opakuji, že panu Pavlíkovi byl svěřen nejvyšší post ve vedení jednoho z nejvýznamnějších projektů v historii kraje. Právě pro jeho zkušenosti byl na tuto pozici osloven a jsem rád, že ji přijal. Co více by mělo být projevem nadstranictví,“ uzavřel.