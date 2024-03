Když lékaři míří do penze a zavřou ambulance, nahrazují je nemocnice

Když se loni začalo šuškat, že jičínské mamocentrum a radiologie na poliklinice v Husově ulici je na prodej, tamní nemocnice zbystřila. Pokud by jednání o prodeji soukromé ordinace krachla, přišel by Jičín o důležitý článek v léčbě nejen rakoviny prsu.

Nejbližší mamocentrum je v Trutnově či Hradci Králové, a pokud by pacientky musely absolvovat víc než hodinovou cestu na vyšetření, mohlo by to spolu s prodloužením objednacích lhůt komplikovat následnou onkologickou léčbu. V nemocnici sice slouží onkologické oddělení, ale vlastní mamograf neprovozuje.

„Pokud se žena nedostane na mamologické vyšetření včas, nemusí být pozdější operační výsledek optimální. Pro nás je důležité, aby péče existovala a aby služby v kraji byly dostupné,“ vysvětluje místopředseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje (ZH KHK) Jiří Řezníček.

Jičínská mamologie na konci roku přestala objednávat pacienty na další vyšetření. Už dříve do hry vstoupila Oblastní nemocnice v Jičíně a s podporou holdingu jednala o odkupu podílu ve společnosti, která kromě jičínského pracoviště provozovala také rentgen v Nové Pace. Původní jednatelé ji chtěli rozdělit kvůli odchodu jednoho ze společníků do penze. Nově už působí pouze v Hořicích.

Ultrazvuk v Jičíně ještě přibude

„Když nedopadla jednání se soukromými zájemci, projevili jsme o odkup podílu zájem. Jako lékař jsem si neuměl představit, že by tady mamografie nebyla,“ říká ředitel jičínské nemocnice Daniel Malý.

Nemocnice pracoviště získala na konci ledna a obnovuje provoz. Zatím slouží mamografie a rentgen, později se má vrátit vyšetření ultrazvukem. Ta se teď provádějí přímo v nemocnici.

„Nemocnice by výkony rentgenu a ultrazvuku zvládla, ale pro pacienty je pohodlnější, aby ambulance zůstala i na poliklinice, kde jsou ambulantní lékaři. Obdobná je situace v Nové Pace, odkud by jinak museli lidé jezdit na rentgen do Jičína,“ poznamenává starostka Železnice a předsedkyně zdravotnického výboru Královéhradeckého kraje Dana Kracíková (Východočeši).

„Nezachraňujeme každý provoz“

Pro zdravotnický holding, do něhož jičínská nemocnice spadá, jde o další střípek do mozaiky zajištění dostupnosti zdravotní péče v regionu.

Už v loňském roce jeho nemocnice v Náchodě zavedla pediatrickou ambulanci pro děti, jejichž obvodní lékaři kvůli věku zavřeli ordinace, nedávno holding také otevřel lékárnu v Rokytnici v Orlických horách, kde původní provozovatel ukončil činnost v závěru roku 2022.

„Nesnažíme se zachraňovat každý provoz, ale díváme se na návaznosti služeb a dostupnost. Je samozřejmě nemyslitelné, abychom přenášeli všechny náklady na kraj. Každý případ proto podrobujeme důkladnému zkoumání jak z hlediska návaznosti péče, personální udržitelnosti, tak i ekonomické efektivity. Nakonec by pacienti stejně skončili v našich nemocnicích,“ upozorňuje předseda představenstva holdingu Tomáš Halajčuk.

Na lékárnu Rokytnice připlácí

Vstup krajské lékárny do Rokytnice vítá tamní starosta a bývalý hejtman Jiří Štěpán (Rokytnice PRO), který se o obnovení provozu snažil ještě jako opoziční zastupitel před změnou ve vedení města.

„Oslovil jsem i soukromé řetězce, ale jednání narážela na personální možnosti i na velikost obvodu. Nakonec jsme se dohodli s Královéhradeckou lékárnou (člen zdravotnického holdingu, pozn. red.),“ uvádí Štěpán.

Radnice však musela sáhnout do vlastní kapsy. Lékárně přispívá na nájem i část nákladů na energie. Podobně podporují lékárny či soukromé ordinace i další města v regionu.

„Snažíme se podobným způsobem získat do Rokytnice i zubního lékaře. Myslím, že to nebude na každý den v týdnu, ale jakákoliv jeho přítomnost zde bude vítána. Je otázkou, zda je systém nastavený správně, jestli by pojišťovny neměly zvýhodňovat odlehlejší oblasti,“ zamýšlí se Štěpán nad realitou, že zejména zubaři chybějí na řadě míst v kraji, zatímco v největších městech je jich nadbytek.

Nouzový pediatr v Náchodě

Podobně jako v Jičíně i nemocnice v Náchodě musela už loni sáhnout ke zřízení ambulance, kterou jinak zpravidla provozují soukromníci.

Protože se na Náchodsku a Broumovsku dlouhodobě snižují počty dětských obvodních lékařů, otevřela loni na jaře ambulanci pro děti, které svého praktika už nemají. Až nemocnice zaeviduje pacienty hronovské pediatričky Hany Brandové, která po 40 letech odešla do penze, bude se starat už o 650 dětí.

„Je to asi polovina, než mají běžní pediatři, avšak zatím nemáme personální kapacitu na trvalý provoz. Ordinujeme jen některé dny v měsíci a zaměřujeme se na plánovanou péči, tedy prevenci a očkování. Když jsou děti nemocné, musí na pohotovost nebo dětskou ambulanci v nemocnici. Ideální to samozřejmě není, ale nechceme, aby byly zcela bez lékaře,“ říká ředitel náchodské nemocnice Jan Mach.

V důchodovém věku je také řada lékařů na Trutnovsku a Jičínsku. Aktuálně tak hrozí, že podobný model jako v Náchodě budou muset brzy přijmout i nemocnice v dalších městech kraje.

