Rozepře i chybějící lékaři. Problémovou nemocnici bude křísit další šéf

Na mimořádném zasedání v úterý radní města zvolili dočasným jednatelem nemocnice devětapadesátiletého Radima Dembiňáka. „Je velmi orientovaný ve svém oboru a své kvality prokázal za uplynulých čtrnáct let práce ve zdravotnictví. Pracoval jak ve vedoucích, tak v manažerských funkcích. Jsem ráda, že naši nemocnici bude vést v tuto chvíli právě on,“ oznamuje starostka Jana Syrovátková (Změna 22).

Radnice podle ní v dohledné době vypíše výběrové řízení na stálého šéfa. Při tom posledním se ze tří přihlášených uchazečů dostavili jen dva a ani jednoho výběrová komise nepodpořila. Tím, kdo chyběl, byl právě Dembiňák. „Ze závažných rodinných důvodů jsem musel účast toho dne odmítnout. Pak jsem byl informován, že nikdo neuspěl, a abych se obhájil aspoň před radními. V pondělí jsem jim dvě hodiny odpovídal na dotazy a ještě večer mi volali, že jsem byl vybrán,“ líčí nový, zatím provizorní jednatel.

Radim Dembiňák byl v březnu 2024 zvolen dočasným jednatelem boskovické nemocnice.

Do boskovické nemocnice přichází s jednoznačným úkolem napravit komunikaci. „Chci zklidnit zjitřenou situaci a komunikovat s personálem napříč nemocnicí, abych mohl celý stav objektivizovat a naplánovat účinná opatření, která povedou k lepšímu vnímání nemocnice u pacientů, zřizovatele i samotných zaměstnanců,“ plánuje Dembiňák.

Špitál povede od dubna, v ředitelské židli nahradí Miloslava Kavku. Ten rezignoval v lednu po pouhých sedmi měsících ve funkci, protože necítil podporu středního managementu a nedařilo se mu doplnit chybějící lékaře. Tento problém stále trvá. „Od prosince je pořád zavřené lůžkové dětské oddělení, jeho primáře stále nemáme,“ sděluje mluvčí města Martina Vašková. Podle starostky se nyní jedná o nástupu dvou chirurgů.

Kavka při rezignaci pro MF DNES uvedl, že pomůže s hledáním svého nástupce, a předal městu kontakt na člověka, který projevil ochotu. Jak to s jeho „koněm“ dopadlo, nyní nechtěl komentovat. „Nemám oficiální výsledek, takže se k tomu nebudu vůbec vyjadřovat,“ poznamenal i ve chvíli, kdy už byl výběr Dembiňáka známý.

Přemluvili primáře, pak ho zapomněli pozvat

Hledání nového šéfa nemocnice bylo přitom ještě komplikovanější. Když výběrové řízení skončilo nezdarem, žádali členové komise o dočasné vedení oblíbeného porodníka a primáře Jana Machače, který po přemlouvání kývl.

Jenže rada města, která jej měla ve funkci potvrdit, nepřijala žádné rozhodnutí. „Dostal jsem zpětnou vazbu, že mě tam zapomněli pozvat a údajně to projednání odložili. Na to jsem namítl, že to nemám zapotřebí. O tuto funkci jsem nikdy a nijak neusiloval. Chtěl jsem pomoct a oni se zachovají tímto způsobem. Jak jsem napsal na sociální sítě: Bože, odpusť jim, neboť nevědí, co činí,“ vysvětluje Machač, proč nakonec funkci nevzal.

Podle něj při shánění nových adeptů příliš nepomáhají opakující se zkazky o nestabilitě špitálu. „Je především potřeba zklidnit situaci. Vyslat jasný signál veřejnosti, že nemocnice nezaniká, aby zaměstnanci měli perspektivu a nemocnice se nepotácela v sinusoidách. Stačí, když to bude zřizovatel jen lehce korigovat,“ říká Machač.

Ten považuje za důležité, aby nemocnice zůstala zachovaná ve stávajícím rozsahu. Některá oddělení mají velice dobrý zvuk, například ortopedie, gynekologie nebo porodnice. Ta je zároveň jediná od Brna až po Svitavy. Podle Machače nyní všechna oddělení kromě zmíněného dětského pracují v běžném režimu, což platí i pro porodní sál. Pacienti žádná omezení nepociťují, vnímají však přetrvávající nejistotu. „Takže máme telefonáty od pacientek, že by u nás chtěly rodit, ale nevědí, jestli tu ještě v květnu budeme. Jednoznačně budeme,“ ujišťuje primář.

Převod pod kraj zamrzl

V Machačových očích bylo chybou, že se boskovická nemocnice v minulosti oddělila od té blanenské. Ta je přitom příkladem zdařilého fungování. Přestože taky spadá pod město, už dlouhé roky má stabilní vedení a v poslední době pozoruje nárůst počtu pacientů právě z Boskovic.

Předchozí vedení Boskovic v čele s ODS chtělo neutěšenou situaci nemocnice řešit jejím převedením pod hejtmanství, tato myšlenka měla podporu i krajského radního a občanského demokrata Jiřího Nantla. Nyní je však záměr u ledu.

„Současné vedení Boskovic zatím nepokračuje v jednání o možném převodu. Pomyslný míček je na jeho straně. Dočasný jednatel Dembiňák se vyjádřil, že bude usilovat o zachování nemocnice pod městem,“ informovala mluvčí kraje Alena Knotková. Podle slov Dembiňáka je případný převod pod kraj nebo třeba do soukromého sektoru čistě rozhodnutím politiků.