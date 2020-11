Brno zvažuje kvůli úsporám převod svého Národního divadla na stát

„Hovoří se o tom delší dobu. Toto téma jsme otevřeli v souvislosti s aktuální situací, kdy předpokládáme výrazný propad daňových příjmů města a hledáme, kde snížit jeho výdaje. Pouze provozní náklady Národního divadla Brno jsou 600 milionů korun ročně,“ uvedla Vaňková.



Plán na převod divadla do správy státu vychází z toho, že ND Brno má svým působením přesah na celou Moravu. Ostatně stejný krok zvažuje i Ostrava, i její divadlo slouží divákům z okolních krajů. Obě divadla by tak měla mít stejný status jako pražské Národní divadlo, které je centrem pro diváky z Čech. Obě města nyní projednávají jednotný postup při jednání se státem.

„Tuto myšlenku jsem probírala se všemi ministry kultury, se kterými jsem se ve funkci primátorky dosud setkala, bohužel zatím nebyla z jejich strany kladně akceptována,“ dodala Vaňková.

K přechodu pod správu státu se podle ní staví kladně i ředitel ND Brno Martin Glaser. „Chceme o tom jednat i se zástupci kulturní obce v Brně a ideálně i celorepublikově a máme za to, že by tento, podle nás logický návrh, mohl být podpořen. Pro brněnskou kulturu by to samozřejmě přineslo větší možnosti financování,“ dodala Vaňková.