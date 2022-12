Známý knihkupec z Brna se definitivně loučí, nedostal novou smlouvu

Od 3. ledna v krámku začne výprodej veškerého zboží se slevou až 28 procent. Provoz pak skončí k poslednímu lednu. Zákazníci tak mají ještě měsíc, aby se s legendárním obchodem i knihkupcem nadobro rozloučili.

Majitel pasáže tvrdí, že knihkupectví po celou dobu fungování, tedy za osmnáct let, ani jednou nezvýšil nájem ani částku za služby. „A to ani v případě posledního roku, kdy teplárny opakovaně zvýšily cenu za teplo, a to v roce 2021 o 25 procent a letos dokonce o 119 procent,“ upozornila za vlastníka budovy Věra Pohořelská s tím, že všechny navýšené náklady na služby tedy musel dotovat majitel.

„Nájem pana Ženíška se pohybuje silně pod hranicí tržních hodnot obvyklých ve středu Brna,“ dodala Pohořelská.

Podle ní navíc knihkupec po celou dobu platil nájem nepravidelně a s mnohaměsíčním zpožděním, ale i přes vysoké dluhy mu vlastník budovy umožňoval zůstat a nadále podnikat, aniž by mu účtoval úroky z prodlení. Pohořelská zároveň doplnila, že o neprodloužení smlouvy živnostník věděl už několik měsíců.

„Jsem zdrcen“

Devětašedesátiletý Ženíšek odejde po uzavření prodejny do důchodu. Z ortelu svého obchodu je nešťastný. „Situace je velmi vážná a tečou mi opravdové slzy. Jsem zdrcen. Děkuji všem za dosavadní přízeň,“ napsal na svůj facebookový profil.

Už před třemi lety přitom vyvěsil do výlohy ceduli, že by obchod chtěl přenechat někomu mladšímu. To se ale do dnešního dne nepovedlo i přesto, že majitel pasáže jednal o převzetí knihkupectví s řadou zájemců a s některými i našel společnou cestu.

Proč pak ze strany knihkupce nedošlo k dohodě, už ale vlastník budovy neví. „Zájemci byli, ale nějak se nedomluvili,“ reagoval na dotaz MF DNES neurčitě Ženíšek.

Tvrdí, že mu vlastník pasáže neprodloužení smlouvy neodůvodnil. Nemyslí si ale, že by šlo o osobní záležitost. „Neřekl mi nic víc, nic míň. Využil prostě svého práva. Vůči majiteli nemám vůbec žádnou averzi a doufám, že to tak je i naopak. Místo mého obchodu tu bude asi něco jiného, ale nevím co,“ dodal.

Uchazečů o atypický prostor funkcionalistické pasáže je podle Pohořelské mnoho. „V současnosti jsme v kontaktu s jedním vážným zájemcem, ale vše je ještě ve fázi jednání. Nerada bych předbíhala,“ zmínila.

Smutek nad koncem knihkupectví vyjádřili i někteří věrní zákazníci. Ženíškův příspěvek na sociální síti spustil vlnu solidarity, někteří se rozhodli ho podpořit finančním darem. „Vážíme si každého příspěvku a každé pomocí, která nám byla nabídnuta,“ vzkázal knihkupec.

Ženíškovo knihkupectví si od založení po sametové revoluci získalo mnohé příznivce. Začínal hned v listopadu 1989 jako stánkař naproti divadlu Reduta, do Alfa pasáže se přesunul v roce 2004. Jeho zákazníky byli například i exmanželka bývalého amerického prezidenta Ivana Trumpová nebo mezinárodně stíhaný Viktor Kožený.