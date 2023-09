Brno „okupuje“ obří brouk, propracované modely umělci vytvářeli 15 tisíc hodin

Víc než dvacet obřích modelů se představí v pavilonu H na brněnském výstavišti, a to ve světové premiéře. Oproti pilotnímu provozu v zimní jízdárně valtického zámku bude expozice doplněna o další doprovodné části. Návštěvníci se mohou těšit na audiobox s broučími zvuky nebo vitríny s reálnými exponáty hmyzu. Přibudou i fotografie bezobratlých živočichů žijících na Pálavě a v oblasti Soutoku. Expozice potrvá do konce ledna příštího roku.

Nápad vytvořit model hmyzu vznikl náhodně. „Začalo to tak, že jsem chtěl koupit dětem mikroskop, ale nakonec jsem si pro sebe koupil makrolupu. Mikroskopem můžete koukat pouze na tenké plátky, něco, co lze prosvítit. Ale makrolupa je dobrá na povrchy,“ přibližuje Olšiak.

Prvním exemplářem, který společně s kolegou Oldřichem Šimpachem výtvarník vytvořil, byl nosorožík filipínský. Další nápady pak přicházely jednoduše a společně s Olšiakem se postupně na výrobě exponátů podílelo i několik dalších tvůrců.

Včela vznikala dva roky

Před třemi lety oslovil výtvarník současného organizátora expozice Aleše Hrbka s žádostí o radu s vystavováním. „Ukázal mi tři fotky a já si říkal ajaj, výstava fotek hmyzu. Pak mi prozradil, že se nejedná o zvětšené záběry, ale dokonalé zvětšeniny brouků, které vyráběl, protože chtěl upozornit na to, jakým tempem na světě mizí hmyz,“ líčí Hrbek s tím, že tehdy pochopil, že je u zrodu něčeho velikého, co má myšlenku a co ještě nikdo na světě neudělal.

Zvětšené exponáty hmyzu dosahují velikosti až pěti metrů a váhy jedné tuny. Vytvořit je dalo tvůrcům spoustu času, uvádí až patnáct tisíc hodin práce. „Většinou se nejdříve udělá hrubá kostra z polystyrenu a pak se na to dá sklolaminát, tmel a všechno možné,“ popisuje výtvarník postup vzniku modelů.

Na všechny exponáty umělci použili dohromady přes jedenáct tun materiálu. Mezi nejpropracovanější patří včela medonosná, která vznikala dva roky. Nejtěžším je podle Olšiaka model mouchy.