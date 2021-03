Skvosty brněnského technického muzea. Vystavuje jehlu i ženijní kolos

V plánu jsou motorky i da Vinci Kromě plánů na oslavy kulatých narozenin nazvané Šedesátka s TMB, které se podle ředitele Ivo Štěpánka snad budou moci uskutečnit v srpnu, chystá Technické muzeum v Brně i další novinky. A to také na mimobrněnských památkách, které spravuje. Jaké máte plány s větrným mlýnem v Kuželově?

Mlýn už v roce 2019 prošel rekonstrukcí a provedené zásahy byly oceněny jako Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje a Cenou Patria Nostra v rámci akce Náš venkov. Letos opravíme historické stodoly a vznikne zázemí pro návštěvníky a správce. V následujících letech chystáme generální opravu hospodářské budovy s novou expozicí horňáckého bydlení. Mluví se také o novém muzeu celnictví v bývalé celnici v Hatích. Jak jste s ním daleko?

Jsme teprve na úplném začátku. Jedná se o záchranu již zčásti autentického objektu bývalé celnice a hraničního přechodu z 80. let 20. století a vybudování Muzea celnictví a ochrany hranic. Některé prvky budovy související s původní činností před vstupem naší republiky do Schengenu zůstanou zachovány. Vznikne expozice přibližující problematiku celnictví, celní a finanční správy a ochrany hranic. V takto ucelené formě nebylo toto téma dosud prezentováno. Počítáme s trvalým vystavením originálních sbírkových předmětů, které dokumentují fenomén hranice v historických souvislostech od středověku po současnost. Na co se mohou návštěvníci těšit, až budete moci opět otevřít?

Plánů máme v letošním roce hodně, ale jejich realizace bude záviset na vývoji pandemie. V hlavní budově Technického muzea v Brně už několik měsíců čeká unikátní výstava ROBOT2020, která zohledňuje světové výročí tohoto slova. Spolupracovali jsme na ní s odborníky z Vysokého učení technického, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a významnými výrobci robotů. Na výstavě nechybí ani pohled do literatury, komiksu, filmové a výtvarné tvorby na dané téma. Další výstavou, jež čeká na návštěvníky, je Vlněná elegance první republiky. Ta mapuje tvorbu brněnských textilních firem z let 1918 až 1939 a přibližuje ucelený postup tvorby textilie s ukázkami látek i módních trendů. A jaký je výhled do budoucna?

Už nyní připravujeme nové výstavy do dalších let. Mohu prozradit, že půjde o 100 let policejního ředitelství v Brně, Leonardo da Vinci – stroje a obrazy, Není Tesla jako Tesla a dvě výstavy věnované motocyklům – značce Ariel a American Jawa.