Na „žluťáku“ u onkologického ústavu chybí parkovací místa, ještě ale ubudou

„Od 1. června budou zrušeny odstavné a parkovací plochy v souvislosti s úpravou nadzemní části historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, což představuje 83 parkovacích míst,“ uvedl ředitel Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) Marek Svoboda.

Obnovu parkovacích míst by podle brněnského radního Jiřího Olivy (ČSSD), který má historické vodojemy dlouhodobě na starosti, už nepovolili památkáři.

„Začátkem roku 2024 se počet míst zmenší o dalších 42 stání, a to v souvislosti se zahájením dostavby Švejdova pavilonu u Vaňkova náměstí,“ přidal další komplikaci s parkováním Svoboda.

Ze stávajících 346 míst ubude celkem 125, tedy zhruba třetina. Přitom by spíš bylo potřeba, aby míst bylo dvakrát tolik. Důvodem je jak vyšší počet pacientů, tak více zaměstnanců i obyvatel v okolí.

„Za posledních 25 let se počet ambulantních ošetření zvýšil o 200 procent, loňský počet ošetření přesáhl 250 tisíc. Naprostá většina pacientů, 74 procent, navíc bydlí mimo Brno a do ústavu dojíždí. Část z nich podstupuje onkologickou léčbu, která jim způsobuje nevolnost,“ dodal ředitel s tím, že i počet zaměstnanců překonal tisícovku. V roce 2000 jich přitom byla zhruba polovina.

Ústav proto plánuje pro příští roky zavést několik opatření, aby tady nekolabovala doprava. Už dnes parkují řidiči často, kde se dá, a sanitky mají problém se dostat do areálu.

Vzniknou proto dvě zóny pro rychlé vystoupení a nastoupení chodících pacientů, takzvané Kiss and Ride.

První, přístupná z ulice Žlutý kopec, bude před vchodem do Masarykova pavilonu. Druhá, přístupná od zadní brány ústavu, bude před vchodem do budovy ozařoven. Na těchto místech nesmí parkovat auta ani sanitky. Vozy s imobilními pacienty budou parkovat před bočním vstupem do Švejdova pavilonu nebo u zadního vchodu do Masarykova pavilonu.

Další změnou je, že ulice Žlutý kopec bude z jedné strany pro parkování uzavřená. Od srpna pak bude parkoviště před Bakešovým pavilonem zpoplatněno.

Situace by se měla zlepšit od roku 2026, kdy přibudou nová místa spolu s dostavbou Švejdova pavilonu a vybudováním Centra onkologické prevence. Zaparkuje tady kolem 450 aut.

Další úlevu má přinést parkovací dům s asi 220 místy, který Brno dlouhodobě plánuje u areálu postavit. Výstavba by mohla začít do tří až pěti let, ještě loni se přitom hovořilo o roce 2025. Přes den by dům využívali pacienti a návštěvníci ústavu a večer by dům sloužil pro rezidentní parkování.