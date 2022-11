Stavby parkovacích domů v Brně váznou, brání jim také odpor obyvatel

Pro Šumavskou vybrali radní v září zhotovitele. Stavební firma, která skončila druhá v pořadí, však výsledek výběrového řízení napadla u antimonopolního úřadu. „Čekáme na jeho rozhodnutí, neumím predikovat, kdy bude,“ říká brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) s tím, že termín začátku stavby za 374 milionů korun bez daně je proto momentálně nejasný.

Možný předpoklad je začátek příštího roku. Nový parkovací dům s venkovním parkovištěm, kde má být dohromady 613 stání, vyroste na současné ploše plné výmolů a děr.

Ještě zhruba před rokem to vypadalo nadějně s parkovacím domem Skořepka nedaleko historického centra, stavební úřad vydal společné povolení a město mířilo ke stavbě. Jenže v lednu se proti tomu odvolala dvojice lidí ze sousední budovy. Vadil jí například příliš malý odstup objektu od jejich domu nebo hrozba zastínění. Nelíbilo se jí ani stanovisko hygieniků, kteří odmítli zkušební provoz a měření hluku před kolaudací budovy.

Nedávno magistrátní stavební odbor povolení na stavbu s 228 místy zrušil a vrátil věc na začátek. To v praxi znamená další zdržení minimálně o několik měsíců. „Další postup aktuálně ladíme s projektanty. Budeme řešit úpravu projektu, protože na situaci musíme reagovat a přizpůsobit záměr předloženým námitkám,“ nastiňuje Kratochvíl.

Další stání na Žlutém kopci

Navzdory aktuálnímu nepříznivému vývoji u Šumavské a Skořepky vnesli brněnští radní nově do hry další záměr. Jde o parkovací dům na Žlutém kopci, kvůli němuž uzavřou memorandum s Masarykovým onkologickým ústavem. Před lety sice plán spadl pod stůl, protože výstavbu znemožňovala památková ochrana blízkých vodojemů, ale pro objekt se podařilo najít jiné vhodné místo. Po zvažování více míst padla volba na pozemek při Tvrdého a Tomešově ulici.

V nejbližším okolí ústavu auta řidiči nechávají prakticky všude, kde se dá. I kvůli tomu mají často sanitky problém dostat se do areálu.

„Bohužel, počet onkologicky nemocných pacientů a péče o ně narůstá. Každý pracovní den v ústavu provedeme přes tisíc ambulantních ošetření, což je o dvě stě procent víc než před dvaceti lety. Současně víc než polovina našich pacientů žije mimo Brno a ne všichni mohou využívat hromadnou dopravu, ať už kvůli nevolnostem, nebo oslabení imunity při onkologické léčbě,“ vysvětluje ředitel ústavu Marek Svoboda, že vybudování parkovacího domu je potřebné jak pro pacienty, tak pro obyvatele a návštěvníky této části Brna. Stavba za 114 milionů pojme 242 aut. Výstavba začne nejdřív v roce 2025.

Přes den pacienti a v noci místní rezidenti by měli využívat také dlouho vyhlíženou parkovací budovu v areálu Dětské nemocnice. Toto zařízení se nachází uprostřed rezidenční zástavby, kde jsou stání běžně plná a je jich navíc i nedostatek. Rodiče dětských pacientů musejí problém často řešit tím, že jeden z nich jde s potomkem do nemocnice, zatímco druhý mezitím hledá volné místo k odstavení vozu.

Na rozdíl od ostatních záměrů je příprava a následná stavba u Dětské nemocnice v režii Fakultní nemocnice Brno. Ta si jej vzala pod křídla poté, co plán několik let spíše spal. „Začít stavět by se mohlo už v příštím roce, ale záleží na tom, jak dlouho budeme soutěžit zhotovitele,“ hlásí mluvčí nemocnice Veronika Plachá s tím, že aktuálně je u stavby s 372 místy za 320 milionů hotová studie proveditelnosti.

Stavbu brzdí petice i soud

V mlze je dlouhodobě záměr parkovacího domu v Purkyňově ulici, který už v minulosti narážel na tvrdý odpor místních seskupených v Občanském sdružení Královo Pole. Město i kvůli jejich odvolání projekt upravilo a kapacitu parkování účelově snížilo pod 500 míst. Ani to však kritikům nestačí, sepsali dokonce petici za přesun záměru do jiné lokality.

Dalšímu postupu u Purkyňovy brání i soud, který má určit vlastníka jednoho z dotčených pozemků. „Nerozhodl ani po dvou letech, v podstatě se žalobou ani nezačal zabývat. Teprve po rozhodnutí bude možnost opět zahájit územní řízení,“ upozorňuje Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.

Jasněji, i když na brněnské poměry stále daleko od výstavby, je u parkovacích domů v Akademické u výpadovky z D1 do Pisárek a v Jemelkově ulici poblíž tramvajové konečné ve Starém Lískovci. U obou záměrů má město územní povolení a míří do stavebního řízení, stavební práce mají začít shodně v roce 2024.

Jednou ze tří zářných výjimek už postavených parkovacích domů je River Park v Polní vedle justičního paláce. Kapacita 110 míst však zůstává dlouhodobě nevytížená. Obsazenost za půlrok od dubna do září nedosáhla v průměru ani desetiny, přestože jsou okolní ulice často plné a lidé, kteří tu bydlí, mají problém najít volný „flek“.

River Park sice využít mohou, ale pouze ve stejném režimu jako ostatní řidiči. Tedy s poplatkem 50 korun za prvních 12 hodin parkování a následně stokorunou za každou další započatou hodinu, což od delšího parkování odrazuje.

Zvýhodněné dlouhodobé stání se tady nicméně nechystá. „Výstavbu spolufinancovala Evropská unie jako projekt parkovacího domu v režimu Park and Ride, je a bude takto využíván,“ vzkazuje mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.