S nebezpečným odpadem pracovat nebudeme, slibuje investor kritizovaného lomu

Podle zástupce firmy Romana Klimuse by to měl být dostatečný krok k tomu, aby záměr mohl úspěšně absolvovat proces EIA.

Jeho podnik se pro těžbu rozhodl proto, že ve zdejší oblasti v nivě Svratky jsou bohatá ložiska písku a zemědělské pozemky už kvůli suchu nedávají ekonomicky potřebný výnos.

Záměr vytvořit sedmnáctihektarový lom se sedmihektarovým zázemím však vzbudil silný odpor v okolních obcích. Vznikla i petice s tisícovkou podpisů, která byla doručená krajskému úřadu. Lidé se nejvíc obávají prašnosti, dopravního zatížení a také úbytku spodní vody. Předpokládá se, že lom bude denně obsluhovat 56 nákladních aut.

Připomínky do procesu EIA poslaly čtyři obce, a to Vranovice, Přibice, Přísnotice a Žabčice. Klimus předpokládá, že pokud by nákladní auta nejezdila podle původního plánu částečně i po zmíněné cyklostezce, utlumí výtky dvou ze čtyř obcí. Musí se však vypořádat i s dalšími připomínkami a mimo jiné zpracovat novou hlukovou a rozptylovou studii.

S ohledem na velké množství výtek k oznámení o těžbě krajský úřad doporučil investorovi, aby dříve, než dodá novou dokumentaci, projednal způsob vypořádání všech připomínek s těmi, kdo je podali.

Pokud by lom vznikl, předpokládá se, že by se těžilo nejméně deset let při roční kapacitě 50 tisíc metrů krychlových. Celkové zásoby lomu jsou 500 tisíc metrů krychlových. Niva Svratky je v této oblasti bohatá na ložiska štěrkopísků a otevřených je zde několik lomů.